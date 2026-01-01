¡ÖÇ¯ÃË¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©¹Í¥¿Í¤Î³Ð¸ç¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¡Ö1·³´°Áö¡×¡¡»³ÀîÊæ¹â¤È¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¼«¿®¡Ö¤³¤ÎÎý½¬¤·¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡×
¡¡Ä·¤ÍÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë°ìÇ¯¤Ë¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢Ç¯ÃË¤Îº£µ¨¡¢¼«¿È½é¤Îà1·³´°Áöá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ëµð¿Í¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤â¡¢½ªÈ×¤Ï2·³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤¦¤ÞÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½©¹¤Ïº£Ç¯¡¢³«Ëë¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö1·³´°Áö¡×¤Î4Ê¸»ú¡£µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö5Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ³«Ëë1·³¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë1Ç¯´Ö1·³¤ËµïÂ³¤±¤ë¸·¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡Ê´¶¤¸¤¿¡Ë¡£1·³¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÀïÎÏ¡£¤½¤³¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î2023Ç¯¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î½©¹¤Ï121»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬3ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£°ìµ¤¤Ë1·³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌö¤ê½Ð¤¿Ç¯¤â¡¢1·³¾º³Ê¤Ï³«Ëë¸å¤Î4·î18Æü¤À¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Ë½ÕÀè¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î½©¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤Ë¤Ï¡¢1·³´°Áö¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤À¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï°ì¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿½©¹¡£ÄÌ»»4ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ïà°µÅÝÅª¤ÊÎý½¬ÎÌá¤À¡£Îý½¬½éÆü¤ÎºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤³¤ÎÅß¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÎý½¬¤·¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤Îý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥óÎ×¤á¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡Æâ³°Ìî¤È¤â¤ËÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ê¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â24ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï6Ç¯ÌÜ¡£ËÜÅö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡£¡Ê´ÊÃ±¤Ë¡Ë»Ä¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò°ìÈÖ¤Ë¡×¡£º£·î¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤Î¤â¤È¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï2·î1Æü¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¡£2026Ç¯¤Ï¡¢Ë½¤ì²ó¤ë1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë