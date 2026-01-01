¡Ö°¤¤¤È¤¤³¤½Ä¹Í§¤¬É¬Í×¡×ÆüËÜÀªºÇÂ¿5ÅÙÌÜWÇÕ¤Ø¡¡39ºÐÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎÄ©Àï¡Ú¶å½£È¯¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤¬6·î¡¢ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£²áµî¤ÎWÇÕ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¶å½£Àª¡£º£²ó¤âÂçÉñÂæ¤òÁÀ¤¦°ïºà¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ØÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤À¡£WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ê¤É¤Ç¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿39ºÐ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢²áµîºÇÂ®¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¸Î¶¿°¦É²¤«¤éÅìÊ¡²¬¹â¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÄ¹Í§¤ÏÅö½é¼çÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í°ìÇÜ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¸þ¾å¿´¤Ç3Ç¯¤Ë¼çÎÏ¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ï2010Ç¯¤«¤éÌó7Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âËá¤«¤ì¡Ö°¤¤¤È¤¤³¤½Ä¹Í§¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡£18Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤ÆÉÔ¿¶¤Î¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢16¶¯Æþ¤ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»144»î¹ç½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëà¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Á°²óÂç²ñ¸å¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ï2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯¤â·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿FCÅìµþ¤Ç¤Î³èÌö¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤¬·ü¤«¤ëÀ¹²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£