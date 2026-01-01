Êì¹»¤Î¶µ¤¨¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤ÇÉü³è¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¡×¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¡¡Ã«¸ý¾´¸ç¤¬¤±¤¬¾è¤ê±Û¤¨2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡Ú¶å½£È¯¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤¬6·î¡¢ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£²áµî¤ÎWÇÕ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¶å½£Àª¡£º£²ó¤âÂçÉñÂæ¤òÁÀ¤¦°ïºà¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê34¡Ë¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡á¤âÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ã«¸ý¤ÏäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤¿¾å¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£2024Ç¯½©¤Îº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Àï¤ËÉüµ¢¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÌöÆ°¤·½é¤Îà²¦¹ñá·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±Àï¤«¤é25Ç¯ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Þ¤Ç¤Î3Àï¤Ï¡¢Á´¤Æ¥Õ¥ë¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Î¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹34ºÐ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤â¡Ê¼«¿È¤¬ÉÔºß»þ¤Ë¡ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤ºÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤ë¡£Êì¹»¤Î·§ËÜ¡¦ÂçÄÅ¹â¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂ¾¿Í¤è¤ê¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬Äü¤á¤Ê¤¤¿´¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤Î¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤Ï¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÂåÉ½Áè¤¤¤Ø¡Ö³ä¤È¡Ê¼ê±þ¤¨¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£