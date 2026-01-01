¡Ö¡Ø¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Á8Ç¯¡ÄÁê¼¡¤°Éé½ý¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬ÂåÉ½Éüµ¢¡õ£×ÇÕ¤Ø¾È½à¡Ú¶å½£È¯¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤¬6·î¡¢ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£²áµî¤ÎWÇÕ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¶å½£Àª¡£º£²ó¤âDFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê27¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÂçÉñÂæ¤òÁÀ¤¦°ïºà¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£
¡¡Íê¤ì¤ëÃË¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼¡¤°Éé½ý¤Ç¼ÂÀï¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤â±ó¤¶¤«¤ëÉÚ°Â¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£º£·îÃæ¤Ë¤â¼ÂÀï¤ËÎ×¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¤¡¢WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Ë±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¡£7·î¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤òÂàÃÄ¤·Ìµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤ä¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ø¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ìÆ®¤ò¶¯¤¤¿´¤È¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ê¤É¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á2016Ç¯¤Ë¹â¹»2Ç¯¤Ç¥×¥í·ÀÌó¡£18Ç¯¤ËÊ¡²¬¤«¤é²¤½£¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÊ¡²¬¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆWÇÕÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È3·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¼«¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤âWÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Äº¤òÁÀ¤¦º×Åµ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨Á°¤Ë¿Ê¤à¡£