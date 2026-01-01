元フジテレビ久慈暁子、元日に第1子妊娠を発表「新しい命を授かりました」心境つづる 夫はバスケ渡邊雄太
元フジテレビで現フリーアナウンサーの久慈暁子が1月1日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。
【写真・動画】「かっこいいです」ハンドル握る“ドライブ姿”を披露した久慈暁子
後ろ姿の2ショットとともに「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」と切り出し、このたび、新しい命を授かりました」と報告。
そして「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。
久慈は1994年7月13日生まれ、岩手県出身。青山学院大学卒業後、2017年4月にフジテレビ入社。『めざましテレビ』情報・スポーツキャスター、『めざましどようび』メインキャスター、『めざまし8』情報キャスター、『さんまのお笑い向上委員会』アシスタントなどを務めた。22年4月いっぱいで退社し、フリーに転身。同年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太との結婚を発表した。
