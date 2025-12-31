韓国発「ブロッサム」が関西初のポップアップを阪急うめだ本店で開催

韓国発のウィメンズブランド「ブロッサム（BLOSSOM）」が、関西エリア初となるポップアップを阪急うめだ本店で開催する。期間は2026年1月7日から13日まで。

【画像をもっと見る】

ブロッサムは、2006年にソウルで創業。「すべての世代が楽しめるモダンで自然な服」をテーマに、モダンさとクラシックさを兼ね備えたアイテムを展開している。

今回のポップアップでは、定番アイテムや最新コレクションといったアパレルに加え、バッグやレザー小物など豊富なラインナップを特別価格で提供。また、5万円以上購入した人にはオリジナルのビーニー、手袋、マフラーをセットした「BLOSSOM OSAKA EDITION WINTER SET」を、7万円以上購入した人には1万4000円相当の「MONDELL ALPACA KNIT」を、10万円以上購入した人には2万円相当の「BLOSSOM COU PAJAMA SERIES SET」を、それぞれ数量限定で配付する。

■BLOSSOM 26 WINTER SHOWCASE

開催期間：2026年1月7日（水）〜1月13日（火）

営業時間：10:00~20:00 ※最終日13日（火）は午後6時終了

会場：阪急うめだ本店 4階 サムシング グッド スタジオ

所在地：大阪府大阪市北区角田町8−7