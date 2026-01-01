女優の吉田芽吹（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所し、離婚していたことを伝えた。

「ご報告 本日をもって、これまでお世話になった事務所を円満に退所いたしました」とミッシングピースを退所したと報告。

「これまでのご縁と経験に、心から感謝しています」とつづると、「次の所属については、今はご縁やタイミングを大切にしながら考えています。これまで関わってくださった皆さまから学んだ経験を糧に、これからも表現の場を少しずつ広げていけたらと思っています」と述べた。

さらに「そして、もう一つご報告です。私事ではありますが、2024年9月に離婚し、現在は子どもたちと三人で生活しています」と公表。

「ご報告が遅くなりましたが、日々を大切にしながら、新しい環境に向き合っています」とし、「これからも、一つ一つのことに丁寧に向き合い、仕事にも真摯に取り組んでいきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。

吉田は昨年日本テレビ「放送局占拠」に三宅すず役で出演していた。

私生活では2022年12月には2020年11月に俳優の皆川暢二と結婚していたことを発表していた。