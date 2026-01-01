元KAT-TUNの上田竜也が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ももいろクローバーZと共に「ココ☆ナツ」を披露し、意外すぎるコラボに武道館が沸騰した。

【映像】元KAT-TUN上田×ももクロの可愛すぎる“神コラボ”

今回初めて『ももいろ歌合戦』に出場した上田は、「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに登場。ももクロと共にステージに上がると、会場は歓声に包まれた。

3月末に解散、11月にラストライブを行ったKAT-TUN。現在はソロとして活動する上田だが、アイドル然としたキラキラな姿はそのままで、ももクロと一緒に「ココ☆ナツ」を大晦日の武道館に響かせて、ファンを盛り上げた。

この意外とも言える上田とももクロの可愛らしいコラボに武道館は大盛り上がり。「激アツ！」「めっちゃアイドルだw」「アイドルしてる」「まさかの選曲w」などの反響がコメント欄に寄せられた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）