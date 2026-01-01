「え、現役なの？！」「まさか…」紅白審査員に騒然 久々に見たサッカー界の大物に視線集中
三浦知良がゲスト審査員
サッカー元日本代表FW三浦知良が12月31日の「NHK紅白歌合戦」にゲスト審査員として出演し、大きな話題となっている。
今回、ゲスト審査員を務めた三浦は黒のスーツとネクタイでシックに決めた。
水森かおりの歌唱の際は、2025年の主なイベントをまとめた「紅白ドミノチャレンジ」が行われ、スターターを担当。「失敗しないように集中してやっていきます」と話しドミノを倒した。矢沢永吉が歌い終えると、「永ちゃん、最高！」と絶叫していた。
キングカズも58歳に。普段サッカーを見ない層も視聴する紅白歌合戦のため、未だ現役を続ける姿に驚く視聴者も多かった。X上には様々なコメントが書き込まれた。
「え、カズ現役なの？！」
「NHKにカズ出ててビックリ」
「やっぱりカッコいいな」
「まさか年末にカズを見れるとは」
「え、カズ紅白いる」
「カズのスタイルの良さよ」
三浦は、12月30日にJ3福島ユナイテッドFCに期限付き移籍することをチームが発表。横浜FC時代の2021年以来、5年ぶりのJリーグ復帰を果たした。
