三浦知良がゲスト審査員

サッカー元日本代表FW三浦知良が12月31日の「NHK紅白歌合戦」にゲスト審査員として出演し、大きな話題となっている。

今回、ゲスト審査員を務めた三浦は黒のスーツとネクタイでシックに決めた。

水森かおりの歌唱の際は、2025年の主なイベントをまとめた「紅白ドミノチャレンジ」が行われ、スターターを担当。「失敗しないように集中してやっていきます」と話しドミノを倒した。矢沢永吉が歌い終えると、「永ちゃん、最高！」と絶叫していた。

キングカズも58歳に。普段サッカーを見ない層も視聴する紅白歌合戦のため、未だ現役を続ける姿に驚く視聴者も多かった。X上には様々なコメントが書き込まれた。

「え、カズ現役なの？！」

「NHKにカズ出ててビックリ」

「やっぱりカッコいいな」

「まさか年末にカズを見れるとは」

「え、カズ紅白いる」

「カズのスタイルの良さよ」

三浦は、12月30日にJ3福島ユナイテッドFCに期限付き移籍することをチームが発表。横浜FC時代の2021年以来、5年ぶりのJリーグ復帰を果たした。



（THE ANSWER編集部）