MCはオードリー・春日俊彰と阿佐ヶ谷姉妹！福島中央テレビ『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』

福島中央テレビ（日本テレビ系列）は、2026年1月24日(土)午後3時から『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』を全国放送。

オードリー・春日俊彰と阿佐ヶ谷姉妹をMCに迎え、ちょっとした目のつけどころのアイデア1つで売上が10倍以上になった人々の激変生活に迫るドキュメントバラエティーです。

福島中央テレビ『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』

放送日時：2026年1月24日(土)午後3時〜午後3時55分

放送地域：日本テレビ系全国28局ネット

出演者（MC）：春日俊彰(オードリー)、阿佐ヶ谷姉妹

プロデューサー：堀田泰裕

ディレクター：平出篤史(福島中央テレビ)

演出：大城浩一郎(ディ・コンプレックス)

制作協力：ディ・コンプレックス

製作著作：福島中央テレビ

全国各地で発見された「売上10倍さん」たちの生活はどう変わったのか、知られざる苦労とは何か。

密着取材を通して「今の日本のリアル」が見えてくるこの番組。

MCを務めるオードリー・春日俊彰と阿佐ヶ谷姉妹が、その激変生活を見届けます。

MCの両名は、番組収録を通して売上10倍さんたちのエネルギーや生き様に触れ、以下のように振り返っています。

驚きのアイデアに、なるへそ！と思いました。すごいエネルギーがある方だからこんな風に売上が10倍以上になったんだなと感心しました。

また、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子と木村美穂も収録後の感想を語りました。

売上10倍さんになられた後の生き様にも、お人柄が出ていてビックリ！働き者の方が、たくさん出ていらっしゃって…ゴロゴロしないで働かなきゃねと思いました。あと私達、生配信デビューしました♪その様子も是非是非、見ていただきたいです。

大阪で発見！救世主は猫!? SNSで人生が激変した「売上10倍さん」

コロナ中に客が入らず、経営が行き詰まった大阪の喫茶店。

しかし、鉄道好きのオーナーが店にいた猫が鉄道ジオラマの上を闊歩する様子をSNSに投稿すると大反響を呼びました。

猫好きの客が殺到し、経営はV字回復、売上は10倍超を達成。

海外客も集う人気カフェへと成長しました。

さらに最初は4匹だった猫たちも170匹に激増しており、オーナーの1日に密着して驚きの激変生活ぶりに迫ります。

東京で発見！ニッチすぎるビジネスに目をつけた「売上10倍さん」

お墓の「あるもの」をバラ売りすることで、ECサイトの売上が初年度比600倍以上になった事例を紹介。

さらに、神棚に必ず飾られるものでありながら、外国産がシェア8割以上を占める「あるもの」の生産に新規参入し、売上爆増を達成した社長に密着。

なぜ注目されているのか、そして抱える「まさかの悩み」とは何なのかを取材しています。

福島で発見！東北で今最もHOTな「売上10倍村」

福島県の真ん中にある、のどかな自然あふれる平田村。

「見た目がかわいい」と、ある野菜を作り始めましたが全く需要がなく売れず、カレーに加工して販売していました。

そのカレーを食べた大御所有名人のある一言をきっかけに村人たちが奮起。

「日本一○○村」として売り出したところマニアたちの間で聖地となり、今では多くの人が訪れています。

一体どんな人たちがやってくるのか、その実態を紹介します。

驚きのアイデアと行動力で人生を激変させた人々を紹介する本番組。

ビジネスのヒントや現代日本のリアルな姿が詰まった内容となっています。

福島中央テレビ『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』の紹介でした。

