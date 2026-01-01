3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。現実になる不思議な体験や、新年最初に見る縁起物。1分以内にすべてを完成させて、脳を心地よくリフレッシュさせましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、幻想的でどこかロマンチックな響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「最初」に来るか「最後」に来るか。音のつながりを意識しながら、正解を導き出してくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

まさ□□
□□じ
はつ□□

正解：ゆめ

正解は「ゆめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ゆめ」を入れると、次のようになります。

まさゆめ（正夢）
ゆめじ（夢路）
はつゆめ（初夢）

すべて「夢（ゆめ）」に関連する言葉が並びました。「初夢（はつゆめ）」や「正夢（まさゆめ）」といった日常的にもなじみ深い言葉の中に、「夢路（ゆめじ）」のような少し文学的な表現が混ざっているのがポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)