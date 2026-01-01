【ひらがなクイズ】お正月にぴったりの問題！ 空欄に入る共通の2文字を考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、幻想的でどこかロマンチックな響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「最初」に来るか「最後」に来るか。音のつながりを意識しながら、正解を導き出してくださいね。
まさ□□
□□じ
はつ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ゆめ」を入れると、次のようになります。
まさゆめ（正夢）
ゆめじ（夢路）
はつゆめ（初夢）
すべて「夢（ゆめ）」に関連する言葉が並びました。「初夢（はつゆめ）」や「正夢（まさゆめ）」といった日常的にもなじみ深い言葉の中に、「夢路（ゆめじ）」のような少し文学的な表現が混ざっているのがポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
