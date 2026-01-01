60年に1度の丙午（ひのえうま）到来……出生数25％減をもたらした迷信の正体と“丙午女子”の本音
「丙午（ひのえうま）」の到来に、どこか不穏な空気を感じる人もいるかもしれません。迷信と歴史上の出来事が絡み合い、60年前は出生数が前年比25%も減少するなど日本社会を揺るがした「丙午とは何か？」を解説します。
丙午が注目されるのは、「丙午の年に生まれた女性は気性が激しい」とされ、「夫の命を縮める」「夫の運気を食い尽くす」といった迷信があるからです。
これはあくまで古い迷信であり、科学的な根拠はありません。現代社会では、こうした迷信にとらわれないことが大切です。
古代中国から伝わった陰陽五行思想において、万物の要素とされる「木・火・土・金・水」の五行は、それぞれ陰と陽に分かれています。そして、この陰と陽を兄弟に見立て、陽を「兄（え）」、陰を「弟（と）」と呼んでいます。
「火」の陽である「火の兄（ひのえ）」は、燃える火のごとく「木・火・土・金・水」の中で最も勢力が強いとされました。さらに陽性の火の中で最もおそろしいものと考えられました。
また、十二支の「午（うま）」は動物に当てはめると馬になります。馬は十二支の中で最もよく走り、勢力旺盛で一番力強いものと思われました。
「おそろしい火の陽性と力強い馬が重なる時が丙午である。その丙午の年は火災が多い災いの年であり、そのような年に生まれた人は陽の最も強い気質を持つ」と信じられるようになりました。
「八百屋お七」の話は、浄瑠璃や歌舞伎でも取り上げられて人気となり、丙午の迷信は大衆に広がっていったのです。
前回の丙午である1966年（昭和41年）は迷信の影響が顕著で、出生数約136万人（出生率1.58）で、前年の出生数約182万人（出生率2.14）に比べて約25%減少しました。翌年、1967年の出生数が約193万人（出生率2.23）に回復していることから、子どもを考えていた夫婦が丙午の出産を避けたことが分かります。
「自分や家族はとくに気にしていないのに、周囲の人たちが丙午を話題にするのが嫌だった」
「全体の人数が少ないので、受験などの競争率が低めでよかった」
「お年寄りが丙午を気にしていただけだと思う」
「全く気にしていないし、夫婦円満で還暦を迎えます」
「自分で丙午をネタにすることはあるが、迷信を本気で信じている人はいないと思う」
丙午の話はあくまでも迷信です。令和の今、惑わされないようにしてほしいと思います。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
