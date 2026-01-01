米南方軍が12月31日に投稿した動画のスクリーンショット。米軍によるボート攻撃の様子が映っている/US Southern Command/X

（CNN）米軍は12月31日、麻薬密輸に関与している船3隻からなる「船団」を攻撃したと発表した。米国は「麻薬密輸業者」とされる集団への対応をエスカレートさせており、その最新の攻撃となる。

31日にX（旧ツイッター）に投稿された米南方軍の発表によると、攻撃目標となった船のうち1隻では3人が死亡した。残る2隻に乗っていた他の乗船者は船を放棄したという。

南方軍は、米沿岸警備隊に捜索救助活動を開始するよう通知したことを明らかにした。救助された生存者がいるかは不明。

沿岸警備隊の報道官は声明で、「当該海域の艦船との間で捜索救助活動を調整している」と述べ、「捜索範囲を拡大するため、救命いかだや物資の投下能力を持つ沿岸警備隊のC130輸送機が向かっている」と付け加えた。

31日の発表では、攻撃の場所について詳しい情報が一切示されておらず、海域すら明らかにされていない。米軍は「公海」で攻撃が行われたとだけ説明した。

CNNのこれまでの報道によると、米軍の攻撃は当初カリブ海に集中していたものの、その後、西側のルートで米国にコカインが輸送されている強力な証拠があるとの政権の見方から、東太平洋に重点を移した。

CNNは生存者の捜索救助任務について南方軍に問い合わせている。

国防総省はこれまでの麻薬船攻撃の生存者について積極的に言及しておらず、軍の対応に厳しい視線が注がれている。

最も物議を醸したのは、確認されている限り最初に実施された昨年9月2日の攻撃だ。CNNは、米軍が最初の爆発で生き残った2人を殺害する「追加攻撃」を実施したと報じた。