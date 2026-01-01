初詣において、男性が「カワイイ！」と感じる女性の言動９パターン
「年が明けたら、初詣デートしよう！」と考えている人も多いのでは？ できればそこで、男性に好印象を持ってもらえたらうれしいですよね。というわけで、今回は「初詣において、男性が『カワイイ！』と感じる女性の言動」を紹介します。
【１】「来年はどこに初詣行く？」と一年後の話をする。
帰り道などで一年後の話をすると、男性は「来年も一緒にいるってことか」とウキウキしてくるようです。女性側から「来年も一緒にいようね」と遠回しに伝える方法ともいえるので、アプローチ法として効果的かもしれません。
【２】熱い甘酒を冷ますためにフーフーする。
露店などで買った甘酒を冷まそうと、フーフーしている姿を「カワイイ」と感じる男性もいるようです。寒そうに縮こまりながらも、「アチッ」と言っている姿に、男性は小動物的な愛らしさを感じるのかもしれません。
【３】人混みではぐれないよう、男性の服の袖をつかむ。
初詣は人が多いので、はぐれないように男性の袖や腕をつかむことで、男性は「信頼されているのかな」と感じるようです。何も言わずに手をつなぐと驚かれるかもしれないので、袖や腕をつかむくらいがちょうどいいといえそうです。
【４】おみくじを木に結ぶとき、「届かないから代わりに結んで」と男性に頼む。
背伸びして一生懸命おみくじを結ぼうとする姿を見せたり、お願いすることが、男性の心をくすぐるようです。「頼られたい」と思っている男性もいるので、少しかよわい部分を見せることで、男性に喜んでもらえるかもしれません。
【５】おみくじの内容に大きなリアクションをする。
「大吉だった。うれしい！」や「凶かぁ、残念…」など、おみくじの内容に一喜一憂する姿を、カワイイと感じる男性も多いようです。大きなリアクションをすることで、「今、楽しんでるんだなぁ」と男性もうれしく感じてくれるでしょう。
【６】おそろいのお守りを男性にプレゼントする。
お守りなどのグッズをプレゼントするだけでなく、「おそろい」という部分に男性はドキッとするようです。付き合っていない場合は、「おそろいってカップルみたいだなぁ」と、男性に好意を気づかせる方法にもなりそうです。
【７】時間をかけて一生懸命お願い事をする。
参拝時に、少し時間をかけてお願い事をする姿を見て、キュンとくる男性もいるようです。願かけなどの迷信的なことを信じている姿に、かわいらしさを感じるのかもしれません。ただし、お願い事は、並んでいる人の迷惑になるほど長時間にならないよう注意しましょう。
【８】慣れない着物や草履で、転びそうになる。
着物や草履に慣れていないため、転びそうになる姿に、かわいさを感じる男性も多いようです。ちょっとしたドジを踏む姿が、女の子らしさを感じさせるのかもしれません。ただし、本当に転んでは大変なので、わざとつまずいたりはしない方がいいでしょう。
【９】着物を着て、髪をアップにしてくる。
やはり日本男子にとって、「着物＋うなじ」は最強タッグなのだといえそうです。普段見られない、しとやかな雰囲気と控えめな色気が、男性にはとても魅力的に見えるようです。着物の場合は、髪をアップにするといいでしょう。
初詣というイベントだからこそ「カワイイ」と感じてもらえる言動はたくさんあるようです。ほかにも、「男性に『カワイイ！』と感じてもらえる言動」はどんなものがあるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
【１】「来年はどこに初詣行く？」と一年後の話をする。
帰り道などで一年後の話をすると、男性は「来年も一緒にいるってことか」とウキウキしてくるようです。女性側から「来年も一緒にいようね」と遠回しに伝える方法ともいえるので、アプローチ法として効果的かもしれません。
露店などで買った甘酒を冷まそうと、フーフーしている姿を「カワイイ」と感じる男性もいるようです。寒そうに縮こまりながらも、「アチッ」と言っている姿に、男性は小動物的な愛らしさを感じるのかもしれません。
【３】人混みではぐれないよう、男性の服の袖をつかむ。
初詣は人が多いので、はぐれないように男性の袖や腕をつかむことで、男性は「信頼されているのかな」と感じるようです。何も言わずに手をつなぐと驚かれるかもしれないので、袖や腕をつかむくらいがちょうどいいといえそうです。
【４】おみくじを木に結ぶとき、「届かないから代わりに結んで」と男性に頼む。
背伸びして一生懸命おみくじを結ぼうとする姿を見せたり、お願いすることが、男性の心をくすぐるようです。「頼られたい」と思っている男性もいるので、少しかよわい部分を見せることで、男性に喜んでもらえるかもしれません。
【５】おみくじの内容に大きなリアクションをする。
「大吉だった。うれしい！」や「凶かぁ、残念…」など、おみくじの内容に一喜一憂する姿を、カワイイと感じる男性も多いようです。大きなリアクションをすることで、「今、楽しんでるんだなぁ」と男性もうれしく感じてくれるでしょう。
【６】おそろいのお守りを男性にプレゼントする。
お守りなどのグッズをプレゼントするだけでなく、「おそろい」という部分に男性はドキッとするようです。付き合っていない場合は、「おそろいってカップルみたいだなぁ」と、男性に好意を気づかせる方法にもなりそうです。
【７】時間をかけて一生懸命お願い事をする。
参拝時に、少し時間をかけてお願い事をする姿を見て、キュンとくる男性もいるようです。願かけなどの迷信的なことを信じている姿に、かわいらしさを感じるのかもしれません。ただし、お願い事は、並んでいる人の迷惑になるほど長時間にならないよう注意しましょう。
【８】慣れない着物や草履で、転びそうになる。
着物や草履に慣れていないため、転びそうになる姿に、かわいさを感じる男性も多いようです。ちょっとしたドジを踏む姿が、女の子らしさを感じさせるのかもしれません。ただし、本当に転んでは大変なので、わざとつまずいたりはしない方がいいでしょう。
【９】着物を着て、髪をアップにしてくる。
やはり日本男子にとって、「着物＋うなじ」は最強タッグなのだといえそうです。普段見られない、しとやかな雰囲気と控えめな色気が、男性にはとても魅力的に見えるようです。着物の場合は、髪をアップにするといいでしょう。
初詣というイベントだからこそ「カワイイ」と感じてもらえる言動はたくさんあるようです。ほかにも、「男性に『カワイイ！』と感じてもらえる言動」はどんなものがあるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）