初詣で“平然と持ち逃げ”した彼にドン引き…注意した直後の“第二のヤバい行動”が無理すぎた
もし理想のタイプだと思っていた彼が、幻滅するような行動をとったら……あなたならどうしますか？
今回は、年明け早々そんな目に遭ってしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆アプリで知り合った紳士的な彼
山崎美羽さん（仮名・28歳）は、マッチングアプリで知り合った健一さん（仮名・29歳）と3回目のデートの約束をしました。
「実は私、それまで低収入な彼とばかり付き合っていたんです。だからなにかとお金の話など貧乏くさい理由でケンカになったりしてうんざりすることが多かったのですが……健一さんは大手企業勤務で。そんな男性とお近づきになるのは初めてだったんですよね」
健一さんは美羽さんの行きたいところを聞くと、すぐにデートのプランを練ってくれました。「だったら近くに美味しいとんかつ屋さんとイタリアンがあるけど、今の気分は？」など、選択肢を示しながらも自由に選ばせてくれるのが美羽さんには新鮮でした。
「余裕があるからなのか、全て受け止めてくれるような安心感があって素敵だなと思いました。そしてまったくガツガツしてこなくて紳士的だし、とにかく私が楽しんでいるのを見るのが幸せといった態度で、しかもそれが押し付けがましくないんですよ」
◆初詣デートの約束で、高まる好印象
そんな健一さんにときめいてしまった美羽さんは、次のデートの別れ際に、自分からお付き合いしたい旨を伝えようと思いました。
「大晦日の深夜から、一緒に初詣に行こうと提案しました。健一さんが『普段はカナダに住んでいる姉夫婦が帰ってきているので、実家で年越ししないといけない』と言っていたので、年が明けてからの深夜に待ち合わせることにしたんです」
実家の近くにマンションを借りて一人暮らしをする健一さんが、「実家の近くに、子どもの頃から初詣に行っている神社があるから、よかったら一緒に行こう」と誘ってくれたことも、美羽さんはとても嬉しかったそう。家族と仲良しなところも好感が持てました。
「そして当日。『あけましておめでとう！』と待ち合わせ場所に現れた健一さんが、お姉さんのカナダ土産を私にもお裾分けしてくれたんですよ」
そうして健一さんに連れられてたどり着いたのはこぢんまりした神社。すでに10人ほどの列ができていました。
「健一さんが『毎年ここで初詣した後、ちょっと行った先にある大きい神社に出店がいっぱい出てるからつまみ食いして甘酒飲んだりするんだけど、よかったら行ってみない？』と提案してくれてワクワクしました。
列に並びながら私が『寒いね』と言ったら、初めて手を握られて……そのまま健一さんのポケットに入れてくれてキュンとしましたね」
◆突然やってきた「とんでもない違和感」
そして2人の順番が回ってきて、お賽銭を入れお参りをしました。
「その神社は破魔矢とお札を無人販売していて。『料金はお賽銭箱に入れてください』と書いてありました。健一さんがサッと破魔矢を手に取ってそのまま歩き出したので一瞬驚いたのですが、『あ、お参りのときにちゃんと料金を入れていたんだ？ さすが常連だね』と言いながらついて行ったんですよ」
すると健一さんが「まさか！ こんなの一応書いてあるだけで、誰も見てないし払うヤツなんていないでしょ」と、何も悪いと思っていない笑顔を向けてきたそうで……。
「とても驚いてしまい、つい『なんで？ お金はあるのに……誰も見てないって、神様が見てるよ』と私が口走ったら、『バチが当たるとかそういうこと言ってるの？ でも俺、ずっと成績優秀で、希望の会社に入ってバリバリ働いて、病気も怪我もしたことないし、別に平気じゃない？』とあっけらかんとしていて『あ、この人ヤバい人なのかも』と一気に身構えてしまったんですよね」
