「知らなきゃもったいない！」おいしいミカンの選び方。“果物のプロ”がこっそり教える「実はでこぼこの方が…」
何気なく手に取っている野菜や果物。でも、ちょっとしたコツを知るだけで、もっとおいしく、栄養を無駄なく摂れるかもしれません。
今回は、青果のプロフェッショナルである小林青果株式会社の果物担当 代表取締役社長の岩本良一氏、野菜担当 専務取締役の末嶋美則氏に、毎日の食卓を豊かにする秘訣を伺いました。「おいしいミカンの選び方」から「意外と知らない野菜の栄養」「もったいない食べ方」まで、知っておくと役立つ情報が満載です。
みかんは、忙しい現代人にとって手軽にビタミンを補給できるスーパーフード。せっかく食べるなら、やっぱり美味しいものがいいですよね。そこで今回は、老舗の青果仲卸会社「小林青果株式会社」が長年の経験で培った“目利き力”をもとに、美味しいミカンを選ぶポイントを4つ教えてもらいました。
◆1. 濃いオレンジ色を選ぼう
プロが推薦するのは、濃いオレンジ色のミカン。これは太陽の光をたっぷりと浴び、甘みが増している証拠なのだそう。
「10月に出回る緑色の極早生ミカンは昔は酸っぱいのが当たり前でしたが、近年は品種改良が進み、しっかり甘さを感じられるものが増えてきました。『酸っぱいから』と敬遠していた人も、久しぶりに食べてみると驚くかもしれませんよ」
◆2. ヘタは茶色くて小さいものがベスト
ミカン選びでは、ヘタのチェックも重要です。緑色より茶色いヘタが完熟している証拠とのこと。さらに、ヘタが小さく、軸（ヘタの切り口）が細いものの方が、じっくりと成長して酸が抜け、糖度が高い傾向にあります。
逆に、ヘタの大きいミカンは成長が早すぎて大味になりやすいので避けるのがおすすめです。
◆3.知る人ぞ知る、デコボコの「菊みかん」
ヘタの反対側の外皮がデコボコしたミカン、実はプロの間では「菊みかん」と呼ばれる高品質品です。デコボコが菊の花に似ていることからこの名がついたとのこと。
「デコボコの要因は、ミカンの成長過程で乾燥することでストレスがかかるため。果実の水分量が抑えられると皮を分厚く成長させる余力がなくなり、外皮は薄くなる一方で、果肉の糖度がぐっと高くなり味が濃縮されます」
見た目は少し悪いかもしれませんが、「菊みかん」は甘くておいしいみかんの“目に見える証”。見つけたら迷わず手に取るべき逸品です。
◆4. 握り心地は「柔らかくしっとり」
手に取って握ってみたときの感触も重要なポイント。柔らかくしっとりした感触のあるみかんは適度に酸が抜けており、おいしさの証です。固いミカンはまだ酸が残っている可能性が高いので、後の楽しみにして、酸が抜けてから食べるとよいでしょう。
◆意外と知られていない野菜・果物の栄養価
次に伺ったのは、「意外と知られていない野菜や果物の栄養価」について。普段なんとなく思い込んでいたことが、実はまったく違っていた──そんな新発見がありました。実は、旬の野菜や果物はおいしいだけでなく、栄養価もぐっと高くなるもの。ここでは、思わず誰かに話したくなる“意外と知らない栄養の豆知識”をご紹介します。
● ナスはアンチエイジングの強い味方
ナスは栄養がないと思われがちですが、あの紫色の色素成分「ナスニン」には抗酸化作用があり、免疫力アップとエイジングケアに役立つといわれています。
特に初冬（11月下旬〜12月初旬）は、ハウス栽培ものに切り替わる時期。秋ナスもおいしいですが、この季節のナスは皮も果肉もぐんと柔らかく、トロリとした食感が楽しめます。
「ナスは1株で約3カ月間、次々と収穫ができる野菜です。成り始めのナスは皮も果肉も非常に皮が柔らかく、株が終わるころには皮が固くなっていきます。その違いは、手に取っただけでわかるほど」
今回は、青果のプロフェッショナルである小林青果株式会社の果物担当 代表取締役社長の岩本良一氏、野菜担当 専務取締役の末嶋美則氏に、毎日の食卓を豊かにする秘訣を伺いました。「おいしいミカンの選び方」から「意外と知らない野菜の栄養」「もったいない食べ方」まで、知っておくと役立つ情報が満載です。
◆1. 濃いオレンジ色を選ぼう
プロが推薦するのは、濃いオレンジ色のミカン。これは太陽の光をたっぷりと浴び、甘みが増している証拠なのだそう。
「10月に出回る緑色の極早生ミカンは昔は酸っぱいのが当たり前でしたが、近年は品種改良が進み、しっかり甘さを感じられるものが増えてきました。『酸っぱいから』と敬遠していた人も、久しぶりに食べてみると驚くかもしれませんよ」
◆2. ヘタは茶色くて小さいものがベスト
ミカン選びでは、ヘタのチェックも重要です。緑色より茶色いヘタが完熟している証拠とのこと。さらに、ヘタが小さく、軸（ヘタの切り口）が細いものの方が、じっくりと成長して酸が抜け、糖度が高い傾向にあります。
逆に、ヘタの大きいミカンは成長が早すぎて大味になりやすいので避けるのがおすすめです。
◆3.知る人ぞ知る、デコボコの「菊みかん」
ヘタの反対側の外皮がデコボコしたミカン、実はプロの間では「菊みかん」と呼ばれる高品質品です。デコボコが菊の花に似ていることからこの名がついたとのこと。
「デコボコの要因は、ミカンの成長過程で乾燥することでストレスがかかるため。果実の水分量が抑えられると皮を分厚く成長させる余力がなくなり、外皮は薄くなる一方で、果肉の糖度がぐっと高くなり味が濃縮されます」
見た目は少し悪いかもしれませんが、「菊みかん」は甘くておいしいみかんの“目に見える証”。見つけたら迷わず手に取るべき逸品です。
◆4. 握り心地は「柔らかくしっとり」
手に取って握ってみたときの感触も重要なポイント。柔らかくしっとりした感触のあるみかんは適度に酸が抜けており、おいしさの証です。固いミカンはまだ酸が残っている可能性が高いので、後の楽しみにして、酸が抜けてから食べるとよいでしょう。
◆意外と知られていない野菜・果物の栄養価
次に伺ったのは、「意外と知られていない野菜や果物の栄養価」について。普段なんとなく思い込んでいたことが、実はまったく違っていた──そんな新発見がありました。実は、旬の野菜や果物はおいしいだけでなく、栄養価もぐっと高くなるもの。ここでは、思わず誰かに話したくなる“意外と知らない栄養の豆知識”をご紹介します。
● ナスはアンチエイジングの強い味方
ナスは栄養がないと思われがちですが、あの紫色の色素成分「ナスニン」には抗酸化作用があり、免疫力アップとエイジングケアに役立つといわれています。
特に初冬（11月下旬〜12月初旬）は、ハウス栽培ものに切り替わる時期。秋ナスもおいしいですが、この季節のナスは皮も果肉もぐんと柔らかく、トロリとした食感が楽しめます。
「ナスは1株で約3カ月間、次々と収穫ができる野菜です。成り始めのナスは皮も果肉も非常に皮が柔らかく、株が終わるころには皮が固くなっていきます。その違いは、手に取っただけでわかるほど」