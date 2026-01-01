正月早々、妊婦の嫁に義母が“ありえない一言”…「義実家への帰省でイヤだったこと」ワースト11
SNS上では度々、「義実家への帰省」についての話題が持ち上がります。「正直、気が重い……」「連休が憂鬱……」そんな声も少なくありません。
そこで今回、女子SPA！ 編集部は、30代から50代の既婚女性200人にアンケート調査を実施しました。その結果から、義実家への帰省で多くの女性が様々なストレスを感じている現状が見えてきました。今回は、アンケート結果を詳しく見ていきましょう。
◆義母・義父への気遣いがやっぱり一番疲れる
Q1. 義実家への帰省で「正直イヤだな」と感じることはありますか？（複数回答可）
1位：義母・義父への気遣いが疲れる（122票）
2位：会話の話題が合わない・気まずい沈黙が多い（72票）
3位：自分の時間が取れない・スマホも見づらい（54票）
4位：長時間の滞在でストレスがたまる（49票）
5位：費用や移動が大変（48票）
6位：家事を手伝わされる（または何もせず居づらい）（43票）
7位：食事・生活リズムが合わない（41票）
8位：宿泊環境が辛い（布団・風呂・トイレ・寒暖差など）（40票）
9位：子供の対応（しつけ・お菓子・テレビなど）にモヤモヤする（31票）
10位：配偶者（夫・妻）が他人事で協力してくれない（30票）
11位：義家族の親戚・来客対応がしんどい（25票）
12位：その他（具体的に入力してください）（20票）
結果を見て、「やっぱり！」と思った方もいるのではないでしょうか？ もっとも多かったのは「義母・義父への気遣いが疲れる」でした。
親世代との価値観の違いや、世代間のギャップからくる気疲れは、経験したことがある人が多いはず。
また、「会話の話題が合わない・気まずい沈黙が多い」「自分の時間が取れない・スマホも見づらい」といった意見からは、“アウェイ感”や“自由のなさ”がストレスに繋がっていることがうかがえます。普段の生活とのギャップが大きいほど、ストレスも大きくなりがちです。
「配偶者（夫・妻）が他人事で協力してくれない」という意見も、共感できる人が多いのではないでしょうか？ "私だけが頑張っている"という気持ちは、不満やストレスを増幅させます。夫婦で協力体制を築くことの重要性を改めて感じさせられます。
◆一番イヤなのは「義父母への気遣い」！ 費用や移動も大きな負担に
Q2. 選択肢の中で「一番イヤ」だと思うものをひとつ選んでください（単一回答）
1位：義母・義父への気遣いが疲れる（76票）
2位：会話の話題が合わない・気まずい沈黙が多い（21票）
3位：費用や移動が大変（19票）
4位：その他（具体的に記入してください）（18票）
5位：配偶者（夫・妻）が他人事で協力してくれない（12票）
6位：長時間の滞在でストレスがたまる（11票）
7位：食事・生活リズムが合わない（9票）
8位：家事を手伝わされる（または何もせず居づらい）（8票）
9位：宿泊環境が辛い（布団・風呂・トイレ・寒暖差など）（7票）
10位：自分の時間が取れない・スマホも見づらい（7票）
11位：義家族の親戚・来客対応がしんどい（7票）
12位：子供の対応（しつけ・お菓子・テレビにモヤモヤする）（5票）
「一番イヤ」なこととして「義母・義父への気遣いが疲れる」が圧倒的多数を占めました。 複数回答のQ1と合わせて考えると、義父母との関係性が、帰省における最大のストレス要因であることが明確にわかります。
「費用や移動が大変」が上位にランクインしているのも注目すべき点です。 経済的な負担や長距離移動は、子育て世代にとって大きな負担となります。
◆義実家で「イヤだ」と感じたときの対処法とは？
Q3. 義実家で「イヤだ」と感じたとき、どのようにやり過ごしていますか？（複数回答可）
