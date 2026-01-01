【平成初期建築】モダニズムからの脱却を目指す、新奇な造形物はいかにして生まれたのか

建築とは、時代と世を反映するものだ。

1990年代の日本は空前のバブル景気、その後のバブル崩壊下にあった。当時の建築界を振り返ると、やはりその世相が浮かび上がってくる。金余り日本に次々に上陸した外国人建築家による派手な造形、円熟期にありながら、それまでとは異質の作品を発表し続けた丹下健三、ポストモダンの旗手・磯崎新、大流行したガラスアトリウムの空間。

そんなキーワードとともに、90年代建築を取り上げ、2026年という現在における意義を問いかけていく。

（撮影／木場龍門）

青山製図学校一号館

設計／渡辺誠＋アーキテクツオフィス 竣工／1990年

異形の平成初期建築はいかにして生まれたか

90年代の建築界には、モダニズムからの脱却を目指すべく、新奇な造形の建物が次々に登場した。

昆虫のような、機動戦士ガンダムのような外観の青山製図専門学校一号館は、渡辺誠の作品。国際コンペにより選出され、この強烈なインパクトを発揮する建築が実現した。

渡辺は、一見ごちゃごちゃとした渋谷の街並みから、都市の生態系を読み取り、このデザインを構想したということで、建築を学ぶ以前は、バイオニクス（生体工学）に興味を寄せていたという、その思考が反映しているようにも思える。

バブル崩壊ーー熱狂からの目覚め

90年代、建築家たちは、常識的な建築を設計することよりも、表現することを求められた。

しかし、バブル崩壊後、それは異常な時代だったということになり、早々に解体されてしまった作品も多い。

渡辺誠のもう一つの代表作である、東京臨海部にあった共同溝展示館「K -MUSEUM」（1996年）は、利用者数の低迷などを理由に2001年に休館後、なんと23年間放置された後、2024年に解体されている。

しかし、竣工から30年以上が経った今も、この建物のように、造られた当時のままのインパクトと作家性を放ち続けている作品もあり、それらは、90年代東京を象徴する建築として、改めて評価されて然るべきだろう。

生き物のような複雑な造形の建築を長年メンテナンスし続けることは、学校側にとっても容易ではなかったはず。この作品に、それだけの存在価値を認め続けてきたということなのだろう。

90年代築の建築は、今後約十数年経つと歴史的建造物となり、中には文化財指定されるものも出てくるはずだ。建築の本質的な価値は、ある程度の築年数が経ってみないと、評価することはできないものだ。

かつて“バブルの賜物”と言われた90年代の建築作品は、年月を経るうちに、以前よりは好意的な評価を受けるようになったという感触を持つが、今後どのように使われ、存在し続けていくのか、注目し続けていきたい。

