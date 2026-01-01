お笑いタレントのキンタロー。が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。鬼気迫る顔面ドアップの登場シーンに「怖すぎる」「ジャックニコルソンやんw」などとネットが騒然となった。

【映像】驚異の瞬間…キンタロー。のド迫力登場シーン

「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに登場したキンタロー。は平成フラミンゴ、スタプラ研究生7人と「Onaraはずかしくないよ（オンナラブリー）」を披露した。同曲は2010年にはんにゃとフルーツポンチがメイン司会を務める番組『ピラメキーノ』（テレビ東京）から誕生した楽曲。

その中で視聴者の注目を集めたのはキンタロー。の顔面ドアップ映像。「ねぇ君、おなら我慢しなくていいんだよ。おならは恥ずかしくないよ。うふふふ」と言いながら、整形級メイクで満面の笑みを浮かべる姿に対し「怖すぎる」「ジャックニコルソンやんw」「きたーーｗ」「キンタローさんすごすぎるw」など驚きの声が続々と寄せられていた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）