¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á¡ºÙ¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼£ÎÅË¡¤òÁª¤Ó¡¢ÌäÂê¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤È¾õ¶·¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´Ç¸î»ÕFP¤Î¹õÅÄ¤Á¤Ï¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×ÍøÍÑ¤ÎÎã
¡¦A¤µ¤ó¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ßÂæ
¡¦µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î·×»»¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë·×»»ÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢°åÎÅÈñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£¸å¤Î°åÎÅÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÆþ±¡»þ¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅÈñ¡ÊÊÝ¸±¿ÇÎÅ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»öÂå¤äÉÂ°áÂå¡¢Ê¸½ñºîÀ®Èñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤Ï¡Ö¥¦¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Ï8Ëü100±ß¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î°åÎÅÈñ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¡ÖÆ±·îÆâ¤Ç¤ÎºÆÆþ±¡¡×¤Ë¤è¤ë°åÎÅÈñ¤Î¤«¤«¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
7·î1²óÌÜ¤ÎÆþ±¡¡Ê1Æü¡Á4Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î°åÎÅÈñ¤¬6Ëü3,070±ß¡Ê3³äÉéÃ´¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÉÂ±¡¤Î²ñ·×Áë¸ý¤Ç¤Ï3³äÉéÃ´¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎÀÖÏÈⒶ¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸·î¤Î7·î7Æü¡Á30Æü¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡¤ËºÆÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î°åÎÅÈñ¤Ï3³äÉéÃ´¤Ç¤âÌó38Ëü±ß¤â¤«¤«¤ê¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±·îÆâ¤ËÆ±¤¸°åÎÅµ¡´Ø¤ÇºÆÆþ±¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤Î°åÎÅÈñ¤ò¹ç»»¤·¤Æ¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÈ½Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢7·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï9Ëü2,179±ß¤È¤Ê¤ê¡¢1²óÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿6Ëü3,070±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿2Ëü9,109±ß¤¬2²óÌÜ¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎÀÖÏÈⒷ¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏA¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ ¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î·×»»¤Ï3³äÉéÃ´¤ò°ìÃ¶10³ä¤Ë¤·¤Æ¤«¤é·×»»¼°¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎÀÖÏÈ£Ã¤Î·×»»¼°¤Ï»²¹Í¤Þ¤Ç¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤ÏÉÂ±¡¤Î²ñ·×Áë¸ý¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤¬·×»»¼°¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«Ä¾¤·¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Î»Ù½Ð
A¤µ¤ó¤Ï´û¤Ë5·î¡¦6·î¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î¤¬3²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢8·î°Ê¹ß¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×¤Ë¤è¤ê4Ëü4,400±ß¤Þ¤Ç·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï·ò¹¯ÊÝ¸±Å¬ÍÑÊ¬¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÎ®¤ì¡ÊA¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ë ¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡ËÃí¡Ë8·î¡¦9·î¤ÎÂ¿¿ô²ó³ºÅö¤Ë¤Ï¡¢Á°¥Ú¡¼¥¸¿ÞÉ½1Æâ¤Î¢¿©»öÂå¡ÊÊÝ¸±³°¡Ë£ÉÂ°åÂå¡ÊÊÝ¸±³°¡Ë¤Ê¸½ñÂå¡ÊÊÝ¸±³°¡Ë¤Î°åÎÅÈñ°Ê³°¤â¤«¤«¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¿©»öÂå¤äÉÂ°áÂå¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°ÈñÍÑ¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤Ï¤³¤ì¤è¤êÁý¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æþ±¡¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤â´Þ¤á¤Æ¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÏºÆÆþ±¡¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ±¡¤Ç¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1²ó¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢2½µ¤Ë°ìÅÙ¤ä3½µ¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±·îÆâ¤Î2²óÌÜ¤Ç¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õÅÄ ¤Á¤Ï¤ë
´Ç¸î»ÕFP®