『機動戦士ガンダム』などガンダムシリーズに登場するモビルスーツ「ガンタンク」。



【写真】「お正月にオススメ！」と書かれたPOP

今SNS上ではそんなガンタンクがお正月の縁起物として販売されているという事実が大きな注目を集めている。



「縁起物扱いで笑っちゃった」とその模様を紹介したのはましろーるさん（@masiro_ru_ro）。



プラモデル売場の一角に「お正月におススメ 元旦ク」というキャッチコピーで陳列されたガンタンクのプラモデル。鏡餅や門松のようにガンタンクもお正月グッズとなる日が来ようとは…。



ましろーるさんにお話を聞いた。



ーーこの光景をご覧になったお店は？



ましろーる：ヨドバシカメラマルチメディア博多さんにて撮影いたしました。



ーー「元旦ク」へのご感想を。



ましろーる：いろいろな商品がある中で、POPを二度見してふふっと笑ってしまいました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ましろーる：どうしてこんなに反応いただけたのかわからず困惑しておりました。また、実は界隈では毎年恒例だったということをいろんな方から教えていただいたり、同じく笑ってくださった方も多くいらっしゃり、大変うれしく思っております。



SNSユーザー達から



「毎年この時期を狙って再販してますから、確信犯ですね！」

「以前何度か見かけたので 今の時期恒例の名文句ですね〜♪(笑)」

「その前に『クリスマス作戦』がお勧めで出てきそうですね。」

「気づいてクスっとしたら投げ銭代わりに買ってしまう人いそう 自分だったらグフも積んでおいて 笑う門にはグフ来たる とか書いて畳み掛けると思う 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



ご自宅ではいつも愛猫に邪魔されながらプラモを作っているというましろーるさん。Xでは日々、愛あふれるプラモライフが紹介されているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）