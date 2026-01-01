お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「2026年を迎える人として」を綴ります。

【写真】参鶏湯に蕎麦を入れてみると…

* * * * * * *

青木さやか「旅が好き。30代前半、一つだけ覚えているロケでの景色がある。思い出の場所での初めての瞑想体験とは…」はこちら

年末年始、わたしはひとりだ

大晦日から正月にかけて、わたしは近年いつもと生活を変えないことにしている。

特に誘われないということもあるのだが。娘は毎年年末年始はママといると面白くない、という理由で大体パパの家へいく。どうやら年越しは友人たちと集まり乾杯、年が明けたら近所の神社へとお参りへいくらしい。よってわたしはひとりだ。猫がいるが、猫も年末年始をどうこうしようぜ、という雰囲気も出さないから、いつも通りの自宅。

年末年始用に、近所のカフェのママ手作りのローストポークとホルモンの甘辛煮を購入し、それを3日かけていただく。

餅は美味しい丸餅を生活クラブで。祖母が持たせてくれた赤味噌があるから、今年のお雑煮は味噌仕立てにしようか。



母と、娘。愛知県尾張旭市で

衝動買いをしよう！と自分に許している

野菜は年末に帰省したとき、東名高速道の駅「もっくる新城」へ寄り、自然薯、椎茸、しめじ、ネギなど、得意の買いすぎ。何人暮らしだよ！とひとりごとを言いながらどんどんカゴに入れていく気持ちよさ。

先日お金の本を出し、お金まわりを見直しているわたしだが、衝動買いは好きで、ならばせめてアイラブ道の駅かJAで、衝動買いをしよう！と自分に許しているのだ。置き換え、というやつですね。成長したわたしだ。



著書『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）

大晦日は、参鶏湯に年越し蕎麦を入れてみた。参鶏湯のスープに少しお塩で味を足し。鶏の脂と蕎麦は相性がよく、驚きの美味しさ。

蕎麦はこう食べないと、という固定観念から外れた、新しい味との出会い。



年末に作った参鶏湯。蕎麦を入れてみたら美味しかった

固定観念とさよならした年

さて2025年は、凝り固まった固定観念と少しさよならできたような気がしている。歳を重ねることは、自分の取り扱い説明書がしっかり理解できていく気がして、好きなもの、得意なことが明確になっていく。

新横浜から新幹線に乗るとき、おにぎりを２つ買うことがあるのだが、はたと気づいた。2種類の具材を買おうといつも選ぶのを頑張ってきたが、ここにある具材の中では、タラコ一択なのだ。だからタラコとタラコでいいんだ。わたしは。タラコとタラコなんだ！うおー！この発見はわたしを喜ばせた。

2種類選ばなきゃならない、とか違う味にいた方が得だ、とか思ってきたがそうではないやり方があったのだ。



大晦日の昼に神社に

セールにしてもそうだ。こんなに安くなっているから得だから買わなきゃ、と、さほど気にいっていないものを、得だったという一点を推しに買い、「これ、こんなに安かったんだ」と自慢げに話す。それはいいが、さほど気にいっていないことが問題だ。

2026年。ますますの固定観念を外し、山ほどの野菜をイキイキとしたうちに食べ、日常と同じようにスタバへいき、今年は小説を書こうと思う。努力。

2026年がいいとしになりますように！

すべてのものたちが。