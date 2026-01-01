「どうしてこんなに野暮ったいんですか？」地味で質素に感じられた備前焼や瀬戸焼の器が輝いてみえたとき

「日本文化に宿る美意識を世界に橋渡しする」ことを掲げ、伝統工芸品のEC事業や、伝統技術を建築・空間デザインに応用する事業を展開している塚原龍雲氏。事業を立ち上げた当初はモダンで華やかな工芸品に心惹かれる一方で、備前焼や瀬戸焼のような質素な「土物」の魅力がわからなかったという。



【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん





書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成し、相互関係から生まれる美しさについて解説する。

「野暮ったい器」が輝くとき

アメリカ留学中に日本の伝統工藝品に注目した当初から、僕はモダンなデザインを取り入れたものや、あるいは一目見ればその職人技のすごさが伝わるような超絶技巧の工藝品にとにかく惹かれた。

例を挙げるなら、繊細なガラスカットや色被せの技術が映える江戸切きり子こなどだ。



一方で「焼物」、特に備前焼や瀬戸焼の一部に見られる、一見すると質素なつくりの焼物は、いま思うと恥ずかしい限りだが「時代遅れで野暮ったいし、地味だし、こういうものだけは扱わないぞ！」と決めていた。

当時はそうした工藝品の良さが全くといっていいほどわからず、海外の人々にとってもそうだろうし、ライフスタイルの西洋化が進んだ日本の若者にもわかるわけがない、と思っていたのだ。



いまでは僕たちの会社は、こうした焼物が秘めた魅力をしっかりと伝えられるようにしている。そうなったきっかけは、愛知県瀬戸市洞地区にある窯元「瀬戸本業窯」を訪ねたことだった。

ここは江戸時代後期から約250年も続く窯元で、民藝の思想に基づき、いまも手しごとで実用陶器を作り続けている（「本業窯」とは、瀬戸で江戸後期から盛んになった磁器に対し、それ以前から作られていた陶器を作る窯を指す）。柳宗悦（1889～1961年）とも交流があり、民藝の思想を体現している場所ともいえる。



このとき僕は畏れ多くも「どうしてこの産地の器はこんなに野暮ったくて地味なんですか？」という意味の質問をしてしまった。失礼だとは知りつつ、そこに自分がまだ気づいていない何かがあるように思えて、どうしてもそれを知りたくなったのだ。

質問した相手の方はそんな不躾な質問も受け止めてくれたうえで「それは『調和』という考え方があるんじゃないかなぁ」と答えてくれた。



例えばその品だけで輝いて見える、洗練され、研ぎ澄まされた器や、繊細かつ壮麗な絵柄がつけてある器というのは、確かに美しい。

ただ、そうしたものの上に魚や野菜などの料理をのせたとき美味しそうに見えるかというと、必ずしもそうではないだろう。やはりそうした場面では、盛られる料理と調和する器こそが、その良さを発揮する。結局、本来、器とは料理を盛るための道具であって、その料理の良さを引き出せることがこうした器の良いところなのだ、というお話だった。

相互の関係性の中からも生まれる

いわれてみれば当たり前のことかもしれないが、このときの僕は「ああ、なるほどそうか」と自分でも不思議なほど素直に思えたのだった。



こうした焼物は単体で見ると、特に若い人たちには魅力が伝わりづらいのは確かだ。ただ、このようなつくりにも重要な理由があること、つまり器が主役を張ろうとせず、料理との調和を何より重んじる、という美意識から築き上げられてきたと知ると、いままで見ていたのとは違う景色が見えてくる。

その後、僕たちは職人さんに連れられ、窯だけでなく周囲のあちこちを案内してもらった。原料となる陶石が採れる山。現地で焼物の歴史が始まった原始的な窯。また、地域の神様が祀られている場所などをめぐりながら、彼らのものづくりの背景にあるものを教わったのだ。

そうした時間を過ごすなかで、そこにある自然にもふれて、この産地自体がとても美しいと思った。



それまで野暮ったいと感じていた焼物の良さ、その静かな魅力が語りかけてきた気がした。この「良さ」をきちんと理解し、現代のライフスタイルに合う使い方ができたらと思えたのだ。さらに、何だか微妙だと思っていたこうした「土物」の工藝品が、むしろ日本の自然の美しさを最も象徴する存在なのでは、とさえ思えてきた。

瀬戸本業窯の職人・水野雄介さん（八代後継）たちの作る器は、総じて質素だ。文様は描いたとしても控え目で、例えば、シンプルながらリズミカルな渦巻き模様が名前の由来の「馬の目皿」などがよく知られる。あるいは釉薬を使う場合も、素地がほぼそのまま見えるような「透明釉」が多く見られる。



そこには、素材そのもの、自然そのものが素晴らしいのだから、余計なものは何も加えないことを是とする│そうした考え方があるように思う。

それは素材本来の美しさを引き立たせ、ありのままに、人と自然がともに暮らせるような器、といってもよいかもしれない。それはモノのあり方として非常に美しいのではないか？そう気づかせてもらえた体験で、いまさらながら改めて「見た目だけじゃないのだな」と素直に思えたのだった。



いま振り返るとこの体験は、瀬戸本業窯で水野さんたちが続けるものづくりに限った話ではなく、工藝の根底にある大きくて重要な価値観の一つを学ばせてもらったのだと思う。



工藝の美しさとは、モノ単体で完結する話ではけっしてなく、それが生まれた環境や素材の自然の美、また器ならばそこに載ってくる料理や、隣り合う器との関係、食の場の環境など、相互の関係性の中からも生まれるものだと実感した。

なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか 経年美化の思想

塚原 龍雲

2025年11月17日発売

990円（税込）

新書判／208ページ

ISBN： 978-4-08-721388-1

隈研吾氏(建築家)推薦!

「職人の手が紡ぐ時間と若い起業家のまなざしが交差する。

伝統と革新が響き合う、手しごと再生の書」



◆内容紹介◆

柳宗悦が民藝運動を提唱して百年。いま、その精神にZ世代の起業家が共鳴し、新たな光を当てる。

「経年美化」──時の流れが育む美しさに惹かれ、日本各地の工房を旅し、職人と火や木や土の声を聴くうちに、その意味は生きた実感となった。

伝統工藝は過去の遺産ではなく、持続可能な社会を築く知恵。モノを愛する心が人を結び、手しごとは世界を変える。そのメッセージは海外でも静かな共感を呼んでいる。工藝から未来を紡ぐ挑戦の書。



◆目次◆

第一章 Z世代、工藝に出合う

第二章 工藝から学んだ、これからの生き方・働き方

第三章 知られざる工藝の世界

第四章 これからの日本の工藝をつくる職人たち

第五章 日本の手しごとの「いま・これから」