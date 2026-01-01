研究費や人材、ポストの不足などによって、日本の研究力への悲観論は根強く横たわる一方で、2025年は日本人から2人もノーベル賞受賞者が出るという朗報に沸いた。この快挙は“単発の花火”で終わるのか、それとも「ノーベル賞大国」としての日本を世界へ示す道筋となりうるか。世界トップ大学の研究者でありながら、製薬スタートアップの経営者としての顔も持つ、インペリアルカレッジ・ロンドン准教授の石原純氏（免疫工学）が、2026年の日本に提言を送る。

【写真を見る】ノーベル賞に輝いた坂口教授と妻・教子さん

2025年、日本からお二方のノーベル賞受賞者が輩出されたというニュースは、ロンドンの研究室にいる私の元にも明るい話題として届きました。私は、日本人は研究者として世界トップの実力を持っていると思っています。研究への情熱や空想力において、絶対に欧米人に負けません。ではなぜ、日本で将来の研究力への悲観論が巻き起こっているのでしょうか。

ストックホルムのノーベル賞博物館（norr／Shutterstock.com）

研究にあてられる時間は「30%以下」

悲観論が巻き起こっている理由は2つあります。

1つ目は、研究力の指標となる「トップ10%論文」の減少です。2023年発表の文科省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の調査によると、自然科学分野で引用回数が世界のトップ10%に入る質の高い論文の数は、日本は世界13位に後退し、韓国やイランの後塵を拝している状況が報じられています。

2つ目は、研究者になりたい若者が減っているからです。経済的に割に合わない、キャリアが不安定になるといった理由から、公営の研究機関の研究者数が減少しており、2002年と比べると38.0％減となっています。

こうした日本の研究環境が抱える主な問題点は、システムの不備と少ない研究時間です。研究者としての評価に全くつながらない事務手続き、講習、研究費の精算、入試業務、授業の準備などに時間が割かれ、大学にいる研究者は30％以下の時間しか研究ができていないそうです。どんなスーパー研究者も時間がなければ研究などできません。

私が身を置く英国では、これらは専門スタッフが行うか、領収書は写真をアップロードするだけで精算ができるので、研究者は研究に集中できます。多少のミスがあっても後で直せばいいという大らかさがあります。

「ガラパゴス」を目指していい

では日本人にはどういう強みがあるのでしょうか。

日本は「ガラパゴス産業」と言って、日本にしかないものを自嘲気味に語ることがあります。しかし逆にガラパゴス化するのは研究という視点ではとても重要なことで、欧米の後追いをしないでも新しい創造的なものを創れることを意味します。

ガラケーや温水洗浄便座のような技術だけでなく、エンタメ産業ではカラオケボックス、漫画、コンセプトカフェ、温泉旅館など、他国には絶対に真似できない日本独自の文化と収益構造を勇気を持って創り上げる国民性があるのです。これらは輸出できないかもしれないですが、研究においてはガラパゴスを目指していいのです。

日本の強みとして、皆がドラえもんや鉄腕アトムなどの漫画を見て、ある程度幼い頃から空想的な創造性が身についていることもあります。「あんなこといいな、できたらいいな」と問題を解決する道具の存在を日本人ならほとんどが考えたことがあるのです。これは絶対に欧米に真似できません。

ハードワークの美徳

さらに、日本にはハードワークの文化があります。欧米人はワークライフバランスと言って早く帰ったりするのにも関わらず、日本人よりも高い給料を稼ぎます。つまりは、研究費を使う際に、日本なら2人雇えるのにも関わらず、同じお金で欧米の主要都市なら1人しか雇えません。

私はドラゴンボールやスラムダンクを見て育ちましたが、日本のアニメは修行や練習するシーンをしっかり描き、ハードワークをすることが成功への道であることをはっきりと子供に教えています。一方で、欧米のアニメはスーパーヒーローのような特別な能力を持つ人間が悪と戦う話になっている場合が多く、修行の重要さが伝わっていません。これらの日本人特有の「頑張る文化」を絶対に捨ててはいけないし、給料が高いのにあまり働かない欧米人に日本人が負けるわけがないのです。特に同じお金で2人日本人が雇えるとすれば尚更です。もちろん、研究者への待遇という面ではまた別の議論が必要ですが、少なくとも日本人が持つ気質が優れていることは、海外に身を置いていると強く感じさせられます。

研究に当てはめると、欧米と同じやり方をするのではなく、本当に重要なこと、ドラえもんが道具にしそうな夢のような技術を作ることに熱心になればいいと思います。欧米に負けているのは、欧米の土俵で評価したり、欧米の真似をしようとするからなのです。

では、具体的に日本が欧米に負けているのはどのような点なのでしょうか。

「死の谷」を越えるエコシステムの欠如

私は大学の研究者であると同時に、自身の研究成果を社会に届けるために起業した経営者でもあります。海外で2社、日本で2社のスタートアップを経営していますが、この「事業環境」の面で、日本と欧米の差は深刻です。

ライフサイエンスやディープテックと呼ばれる分野は、基礎研究から製品化までに長い年月と莫大な資金を要します。英国や米国には、この「死の谷」を越えるためのリスクマネーと、科学技術を理解する投資家（VC）のエコシステムが存在します。「失敗しても、それが次の挑戦への勲章になる」という文化があるため、研究者は恐れずに起業し、投資家も長期的視点で伴走します。

一方、日本のスタートアップ環境は改善されつつあるものの、依然として「失敗への不寛容」が根強く残っています。アカデミアと産業界の壁も厚く、一度大学を出て起業すると戻りづらいキャリアパスの硬直性も、挑戦を阻む要因の一つです。英米のように、大学とスタートアップを行き来する「回転ドア（リボルビングドア）」が機能しなければ、知の社会実装は加速しません。

実際、日本の研究機関での就職活動で、私は「金儲けしたいなら企業へ行け」と面接で言われました。研究成果を社会に還元するという行為が評価されない文化がある限り、科学技術の社会的インパクトは限定的です。もしもモデルナやGoogleのような世界にインパクトを与える会社が日本の大学発だったら、日本の大学は莫大な富を得て、上記の研究環境の問題は解決していたはずです。

「独創性」と「研究で遊ぶ心」を守るには

では、日本はこれからどこへ向かうべきでしょうか。

まず必要なのは、研究資金の「ベースアップ」です。競争的資金ではなく、研究者が自動的に得られる研究費を充実させること。これにより、資金集めに苦心する必要性が薄れ、研究者に時間が生まれます。流行に左右されないで、本来日本人の持つ遊び心と独創的な研究の芽を守ることができます。

研究とは本来楽しいものなのです。ドラえもんの道具を一つでも創ることに夢中になれる研究者は、素晴らしい職業ではないでしょうか。22世紀に現れると予想されて描かれた技術が自分の手でできる、人の命を救える、世の中の問題を解決できる、誰も知らなかったことを自分が見つける、新しいデザインをする。全て研究者の仕事です。楽しいことです。若い人にもぜひおすすめしたい職業です。日本の研究者が研究を楽しんでくれることが一番の環境改善なのです。

ラストチャンスを逃すな

日本にはまだ、勤勉で優秀な人材と、精緻な技術力という素晴らしい資産があります。日本人研究者はきっちりとした仕事ができる世界でも類をみない優れた集団です。変えるべきはプレイヤーではなく、フィールドのルールと土壌です。

私の所属するインペリアルカレッジ・ロンドンなどのトップティアでは、研究の多様性が極めて重視されます。「何が次のブレイクスルーになるか」は、誰にも予測できません。だからこそ、広く多様な好奇心駆動型の研究に投資し、失敗を許容する文化があります。

リスクを愛し、異端を歓迎し、失敗を称賛する。そもそも日本はエンタメ業界の創造性では世界トップなのです。研究でもできるはずです。このマインドセットの転換こそが、日本が「ノーベル賞大国」であり続けるために重要と思います。海外で学んだ私たちが、日本の未来のために力を尽くす覚悟は、いつでも整っています。

石原 純（いしはら じゅん）

インペリアルカレッジ・ロンドン バイオエンジニアリング学科准教授（免疫工学）。 2014年に東京大学で博士号取得後、スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）、シカゴ大学での博士研究員を経て、20年よりインペリアルカレッジ・ロンドンで研究室を主宰。25年より現職。日米で製薬会社を複数起業。科学を肴にお酒を楽しむコンセプトの「サイエンスバーインキューベータ」を東京四谷に立ち上げたことでも知られる。

デイリー新潮編集部