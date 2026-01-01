叱っても怒ってもいいが、唯一ダメなこと

年が改まり、2026年の幕が開けた。このコラムの読者の皆さまには、年始のご挨拶と共に、本年も変わらぬご愛読をお願い申し上げたい。まずは新年最初のコラムとして、今年の巨人軍への期待と注文を記しておきたいと思う。

2025年の巨人は連覇を目指したものの、得点力不足に苦しみ、また先発投手陣が崩壊した。連覇はおろか3位を確保するのがやっとだった。クライマックス・シリーズの第一ステージでは2位のDeNAに2連敗、これまた期待外れに終わった。

昨年12月の上旬、都内のホテルで「巨人軍OB会総会・懇親会」が行われ、私も王（貞治）さん、中畑（清）らとともに出席した。

2026年、阿部巨人はどうなる？

阿部慎之助監督は挨拶に立ち、「OBのみなさま、ファンのみなさまに今年は非常に悔しい思いをさせてしまった。その責任をすごく感じています」と頭を下げた。そしてこう話していた。

「いろいろ言われ書かれて頭に来たけど、怒っても仕方がない。激励と受け止めて阿部流を貫きたい」

なにが「阿部流」なのか、いまひとつわからないが、要するに自分の考え・やり方を徹底するということなのだろう。その心構えはいいとして、懲罰は止めた方がいいと言っておく。

ボーンヘッド、全力疾走をしない、油断したプレーをする……これらに対しては叱っても、怒ってもいい。OKだ。だけど、例えばバントを失敗した選手に対して懲罰的な扱いはダメだ。当該選手だけではなく、チーム全体が委縮する。

今コラムでも昨年、何度か見かけて再三指摘した。今年は見たくない。

セ・リーグでは阪神が一強

今年のセ・リーグの行方を予想するに阪神が強いと言わざるを得ない。昨年は圧倒的な強さで最速Vを達成した。阪神の天下が2、3年は続くのではないか。

1番・近本光司から2番・中野拓夢、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔とほぼ固定して戦った。1、2番が固定されているチームは強い。

巨人のV9時代、私が土井（正三）さん、高田（繁）とコンビを組んで王さん、長嶋（茂雄）さんにつないだ。阪神も1、2番が機能して3番〜5番で得点するパターンになっている。大崩れはない。

投手陣だって村上頌樹、才木浩人らの先発陣が安定しているし、中継ぎ陣は石井大智、及川雅貴、そして最後には岩崎優が控えている。

セ・リーグでは一強だ。なにより阪神の主力メンバーは若いし、これからますます脂が乗ってくるだろう。

新外国人にいまから大きな期待はできない

巨人は4番の岡本和真頼みだったけど、5月にアクシデントで負傷し長期離脱すると得点力が一気に落ちた。7人が4番に座ったものの、もちろん、代役は務まらなかった。

その岡本が菅野智之に続いてポスティング（入札制度）でメジャーに挑戦する。エースの次に主砲を失う。

時代が時代だから仕方ないけど、巨人はいま大変な時期を迎えた。

ポスト岡本で新外国人として前ロイヤルズ傘下3Aオマハのボビー・ダルベック内野手、30歳を獲得したという。右の強打者で一、三塁を守り、メジャー通算47本塁打だという。

これまで何度も言ってきたが、外国人選手だけは実際にやってきて、プレーを見てこそ実力が測れる。現在はメジャーが日本から強打者を持って行く。速球に強く、変化球にもうまく対応する。以前在籍したウォーレン・クロマティのような選手を獲得するのは難しくなっている。

いまから大きな期待はできない。それよりも選手個々が打力のレベルアップを図った方がいい。

飛躍を狙うなら見習うべきは泉口

お手本にしてもらいたいのが2年目だった泉口友汰だ。開幕前はファームにいたが、終わってみれば遊撃の座を獲得して打率3割を残した。だれがこの活躍を予想しただろうか。

泉口は1ストライク目、2ストライク目の甘い球を狙う。追い込まれたらどんな球にでも対応しなければならないが、ここまでは打者が主導権を握っている。ボール球には手を出さない。相手投手を助けるようなことはしない。これは打者の鉄則だ。徹底していた。

中山礼都が外野へのコンバートで新境地を開こうとしているし、ソフトバンクから移籍してきた砂川リチャードもよく頑張ったと思う。浅野翔吾、荒巻悠ら期待したい若手はいっぱいいる。

もっと飛躍しようと思ったら、何度も言うが泉口を見習ってほしい。

私がいま注目しているのは石塚裕惺内野手だ。本職は遊撃手だ。大化けする可能性がある。

まず体格（182センチ、84キロ）がよく、バットの振り方がいい。スイングスピードも速い。高校出の1年目を考えれば十分だ。大きな可能性を秘めている。昨年9月には一軍を経験した。このオフ、参加した豪州のウインターリーグで大活躍した。（※）

岡本の後釜としてピッタリだ。阿部監督は積極的に起用してほしいと思うが……。

投手陣に関してはそれほど心配ナシ

投手陣は大勢、ライデル・マルティネスのリリーフ陣がよかったけど、先発陣が後半に来て崩れた。

なにより新エースとして期待された戸郷翔征が大スランプに陥って、井上温大、赤星優志、フォスター・グリフィンらが故障でシーズンを通して活躍できなかった。11勝を挙げた山崎伊織がいなければもっと苦しくなっていたと思う。

そこで巨人は新外国人投手、フォレスト・ウィットリー、28歳を獲得した。昨年、ヒューストン・アストロズなどメジャーでプレーしたという。身長は2メートルを超える右の大型投手だ。でもねえ、ダルベック同様に来日して登板しないことにはわからない。現段階で実力は未知数と言っていい。

投手陣に関してはそれほど心配していない。野手と違って出てくる選手は必ずいる。中継ぎ陣も充実している。

それよりも、これまた何度か言っているけど投球の基本は外角低めへの制球力だ。最近は球種の多さを強調する投手が多くなっているが、この基本を忘れてはなんにもならない。

阿部監督は徹底してもらいたい。

巨人が強くないと球界は盛り上がらない

捕手陣は甲斐拓也、岸田行倫、そして大城卓三とそろっている。甲斐も巻き返すだろうし、岸田も昨年以上に頑張るはずだ。

巨人は日本ハムから松本剛外野手も獲得した。これからも来季に向けて補強を進める可能性がある。

最後になるが、今年の巨人、阿部監督にはとにかく「頑張れ」と言うしかない。下手をすればBクラスもありうると見ている。

私は巨人が強くないと球界は盛り上がらないと思っている。なんやかんや言ってもまだまだ人気があるし、マスコミからの注目度も高い。

V9時代は「くたばれジャイアンツ」なんて言われたが、他球団のファンの中には「頑張れジャイアンツ」と思っている方もいるのではないか。

時代も本当に変わってきたなあ。こんなことを想いながら、2026年の年明けを迎えている。

（※）11月からアデレードジャイアンツの一員として参加し、21試合で打率3割1分8厘、チームトップタイの3本塁打、16打点の成績を残した。

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

