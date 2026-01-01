『芸能人格付けチェック！』個人81連勝中のGACKTに絶対王者の貫禄！「去年はポンコツの2人のせいで…」

本日1月1日（木）、浜田雅功司会、『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が放送される。

今年参戦するのは、前人未踏の個人81連勝中のGACKTをはじめ、天童よしみ、木村多江、高橋光臣、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦。過去に「映す価値なし」の屈辱を味わった上沼恵美子、郷ひろみ、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）らはリベンジを誓う。

冒頭、「前回消えて評判落ちました。関西の女帝とか言われてんのに大したことないな言われて」と話し笑いを誘うのは上沼恵美子（2023年正月／映す価値なし）。

全員が初参戦の「チーム よしもと」は、田村淳が「やっと呼んで頂いた。すごい自信あるんですよ。色んな美味しいもの食べてますし、見る目だけはあります」と話し、バッテリィズ・エースは「僕は家族の中でも味見担当やったんで」と笑わせる。

そんななか、「去年はポンコツの2人（DAIGO、鬼龍院翔）のせいで消えてしまったんで」と悔しさを滲ませるのはGACKT。「今年（2026年）はワールドツアーもやるので大事な年なんですよ。ここはやっぱり一流で」と絶対王者の貫禄を漂わせる。

一流ホテルなら1本100万円は下らない最高級ワインが登場するチェック1「ワイン」、時代劇などに登場する“殺陣で斬られる側の演技”を見極めるチェック2「殺陣」、番組史上最高額となる総額102億4千万円の世界的名器による弦楽八重奏を聴き分けるチェック3「弦楽八重奏」。

格付けマスター浜田雅功が“絶対アカンシェフ”として登場するチェック4「ミシュランシェフ」、24名編成のオーケストラのプロとアマチュアの演奏を聴き分けるチェック5「オーケストラ」、そしてＡ5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極めるチェック6「しゃぶしゃぶ」。

はたして、最後まで一流芸能人でいられるチームは存在するのか？ はたまた、元日早々画面から消え去る芸能人が出てしまうのか？ そして、GACKTの連勝記録の行方は？