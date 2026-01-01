【デニーズ】2000円以上でハズレなしのくじが引ける！1月1日から「新春デニャーズ祭」開催。

デニーズは、2026年1月1日から「新春デニャーズ祭」を開催します。

特賞はデニャーズのブランケット

期間中、税込2000円以上の会計1件につき、ハズレなしの「ぐぅるぅめぇくじ」がレジで1枚引けるキャンペーンを開催。

景品の特賞は、デニーズの人気キャラクター「デニャーズ」が描かれた、ここでしか手に入らない「オリジナルネコミミブランケット」が当たります。

そのほか、オリジナル食品ブランド「Denny's Table」の商品「国産野菜人参ドレッシング1本おためし券」など、自宅でもデニーズの味を楽しめる賞品が揃っています。

さらに、次回の来店時に使える各種クーポンや無料券など、どのくじが当たってもうれしいラインアップです。

ぐぅるぅめぇくじの景品

・特賞（各店限定1個）：デニャーズオリジナルネコミミブランケット

・お会計10％OFFクーポン

・ドリンクバーセット100円引きクーポン

・1月14日販売開始 いちごデザート 50円引きクーポン

・ちょこっとコロッケ〜ちょころっけ 1個無料券（店内飲食限定）

・Denny's Table 国産小麦パンケーキミックス1袋おためし券

・Denny's Table 国産野菜人参ドレッシング1本おためし券

・デニャーズオリジナル 千社札ステッカー 1枚

そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部