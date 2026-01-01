プロ野球・巨人が2026年シーズンのチームスローガン「前進〜GIANTS CHALLENGE〜」を発表しました。

2025年はリーグ3位に終わり、CSでも連敗を喫した巨人。阿部慎之助監督は「何よりファンの方々に非常に悔しい思いをさせてしまった責任を強く感じています」とコメント。「なぜ勝てなかったのか、目をそらさずに敗因と向き合うのはもちろんですが、だからといって決して後ろを向くことなく、前だけを向いて、一歩ずつ優勝、日本一に向かって進んでいく覚悟です」としています。

4番を務めてきた岡本和真選手のメジャーリーグ挑戦という夢を応援する一方、チームにとっては大きな穴があくことに。阿部監督は「チームは毎年生まれ変わります。去る人がいれば、来る人もいる。それがプロ野球です。そして大きく生まれ変わろうとしている今年のジャイアンツは、チームが一丸になるチャンスだと考えています」と前向きな言葉をつづりました。

また、2025年6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督についても言及。「今年こそは、長嶋さんと、そしていつも変わらず応援してくださるファンの方々に日本一の報告ができるよう、苦しい時も全員で前を向いて、歯を食いしばって戦っていきます。今シーズンも引き続き、熱い声援をお願い致します」と締めくくっています。