“トランジスタグラマー”天木じゅん、「夢だった」真っ赤な“高級オープンカー”納車を報告「乗り心地最高です」
グラビアアイドルの天木じゅん（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なオープンカーが納車されたことを報告した。
天木は真っ赤なベンツとの2ショットや、内外装の写真を投稿。「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカーを納車しました」「Mercedes-Benz SLK200 乗り心地最高です」と紹介。「自動オープンなのでいっつもオープンカーですww 以上ご報告でした」とつづった。
また、「2025年忘れられないことがたくさん起きて毎日が楽しかったです！支えてくれた周りの皆様、ファンの方々に
感謝の気持ちです。ありがとうございます！」と感謝し、「2026年は、日々楽しい時間を過ごすを目標に人生、心を豊かに生きていきたいと思います」「みんなの人生もどうか幸せでありますように」と呼びかけ、「今年もよろしくお願いいたします」
天木は、1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻している。
