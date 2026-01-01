ももいろクローバーZの百田夏菜子（31歳）が12月31日、東京・日本武道館で開催されたグループ主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』にて、=LOVEの楽曲「とくべチュ、して」を≠MEと共にパフォーマンス。アイドル然としたキュートな姿に「可愛すぎる」などと絶賛の声が寄せられた。

【映像】百田夏菜子、美脚エグい姿で「とくべチュ、して」披露

「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに登場した百田は、≠MEとコラボする形で=LOVEの今年話題となった楽曲「とくべチュ、して」をパフォーマンスした。

アイドルメドレーは「ももいろ歌合戦」恒例の人気コーナーで、今年は過去最長となる60分超え。その中で、百田は自身のイメージカラーである赤を基調とした衣装で「とくべチュ、して」を≠MEを息ぴったりに披露。同曲には＜君は神様が作る／奇跡のようなヒト＞という歌詞があるが、百田がその部分を歌うと、ネットには「そうですあなたは神様が作る奇跡のようなヒトです」といった反響が寄せられていた。

他にも変わらぬ百田のキュートな姿に「夏菜子ちゃんのとくべちゅやべぇ！」「かわいすぎるやろ！」「百田は最強」といったコメントが届いていた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）