Image: ギズモード・ジャパン generated with Gemini

あけましておめでとうございます。

ここしばらく毎年のことですが、テックシーンの話題はやっぱり「AI」でした。

2024年、時価総額で世界3位だったNVIDIAは、いよいよ1位となり、その時価総額は前人未到の4兆ドル超え。

AIはロボットという「体」を手に入れ、現実世界にもその版図を広げつつあります。いよいよ「家庭用お手伝いロボット」が家庭にやってきそうな気配もあります。

子どものころ噂に聞いた「21世紀」が、いよいよやってきそうです。

「楽しい」ものは指先からやってくる

AIでいろんなことがスムーズに進むようになった一方で、「楽しい」ものの多くは「手を動かす」ことだったな、とも感じています。

私はMacにせよSurfaceにせよ、使いやすくなるよう物理的にカスタムするのですが、こういった作業は、プランを立てるとき、実際に作業をするとき、完成したモノを触るとき、それぞれの瞬間が楽しい。

ギズモードの動画や記事でも、自作キーボードやモジュラーシンセといったDIY系ガジェットが盛り上がりました。

こういった作業は「面白そう／楽しそう」というモチベーションと、「面倒そう」という反モチベーションの板挟みになりがちです。ところが、AIの登場により、この「面倒そう」をかなり弱められるようになりました。

AIの功罪はいろいろ取りざたされますが、面倒ごとはAIにサポートしてもらい、人間は「楽しい」に専念できる、そういった関係がより増えていってほしいです。

2026年は「楽しい」によりフォーカスして、テックの話題はもちろん、GIZMARTを通してテックなアイテムをみなさんにお届けしていきたいです。

今年もどうぞよろしくお願いします！

GIZMART

おまけ：2025年お世話になったAIたち

個人的にも、2025年は公私それぞれ、AIにいろいろお世話になることが増えました。中でも、とくにヘビーに頼ったAIツールをご紹介します。

仕事柄、さまざまな製品をちょっと試しては乗り換える……という動きが多いので、特定のプロダクト／サービスというよりは「カテゴリ」でご紹介していきますね。

音声入力ツール

音声入力は昔からあるツールですが、最近はAIの恩恵で精度がアップ。「しゃべるよりタイプする方が早い」という一部の達人を除けば、十分にメインの入力方法を任せられるようになりつつあります。

タイピングは変換やミスタイプが起きると入力の流れが止まりがちですが、音声なら一気に話し終えられる（＝入力し終えられる）のが大きい。認識ミスはまとめて後で修正するほうが、私には合っていました。

YouTubeの脚本なども、音声でざっと入力→AIで整形 or 人力で編集、で短時間でまとめられています。

もちろん、外での作業だったり会議中のメモだったり、音声入力が使いにくいシチュエーションもあるので、万能ではありません。

音声入力は、Macなら「地球儀キーを2回押し」（要設定）、Windowsなら「Winキー＋H」でOS内蔵の音声入力が起動します。認識される文章はMacのほうがこなれている印象でした。

Aqua Voiceなど専用ツールは文脈を踏まえてテキストを整えてくれるので、さらに音声入力にシフトしたい人は試してもいいでしょう。

メールのアシストツール

GmailやOutlook、Apple Mailをはじめとするいくつかのメールサービスに、文面の生成機能が搭載されました（※一部は利用にサブスクが必要）。

メールの返信欄にある生成アイコンをクリックし、「会議は月曜の12時でよろ」などと入力して生成すると、前後のメールから文脈を読み取って、宛名から締めの挨拶までそつなく下書きしてくれます。メールを面倒くさがる私にとって、これはとてもありがたい機能でした。

個人的に生成ママのテキストには違和感があり、こまごま加筆はするのですが、そのまま送ってしまってOKなシチュエーションも多いでしょう。

おなじみチャットボット

あとはChatGPTやGeminiといったチャットボットも、今までより頼るシーンが増えました。

とくにトラブルシューティングに強く、「組み立てたPCが起動しない」「アプリのパフォーマンスが出ない」「オムライスの皮が破れる」といった、症状ごとに対応が分岐することが多いケースは、検索では対応しきれないな……と実感しています。

そうそう、トラブルシューティングといえば、テック知識で日常のピンチを乗り切るためのガイドブック「GIZMODO テック秘伝の書」も登場しています。こちらもよろしくお願いいたします！