生クリーム専門店とのコラボだって！（喜）【ローソン】全種食べたい♡「新商品」

【ローソン】では、濃厚なミルクのコクと甘みが特徴の生クリームをとことん堪能できる、夢のような商品を販売中。これまでにも何度かコラボ商品が登場しており、すっかりおなじみの生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とのコラボが再び味わえるようになっています。そこで今回は、全種類食べたい「新商品」をチェックしていきましょう。

生クリームの旨味を感じる2層仕立て

ローソンスイーツの定番「どらもっち」が「MILKどらもっち」に変身。公式サイトによれば、もちもち食感のどら焼き生地に挟まれているのは「コク深いクリームと濃厚なミルクソース」とのこと。生クリーム専門店こだわりのクリームとソースは、どちらもミルクの旨味がぎゅっと詰まった味わいに仕上がっているかも。

シフォンケーキ × クリームの王道スイーツ

「ふわもち生シフォンMILK」は、ふんわりとしたシフォンケーキに練乳クリームと練乳ソースを重ねたスイーツ。シフォンケーキ × 生クリームはシンプルかつ王道ですが、素材そのものの味が引き立つため、素材の美味しさを味わうにはぴったりな組み合わせです。@sujiemonさんも「練乳ミルクの甘さとコクが美味しい！」と絶賛しています。

チーズクリームが加わってさらにリッチに

ホイップクリームとチーズクリーム、2種類のクリームを味わえるのが「白いクリームタルト（チーズクリーム）」。上層のホイップクリームは、@pan.oyatsuさんによると「ホイップクリームはめちゃくちゃ軽め！ 超あっさり」なんだそう。一方、チーズクリームはマスカルポーネを使っているからか「酸味強め」らしく、生クリームの甘みとチーズクリームの酸味でメリハリのある味わいになっていそうです。

見逃し厳禁な新商品はほかにも……

コラボ商品と同じく、見逃せない新商品として注目したいのが「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ」です。ワンハンドスイーツの新作は、ふわふわのマシュマロとチョコレートが主役。マシュマロについては、@yuumogu22さんも「かなり口溶けがいい」と高評価しており、生マシュマロらしい食感が楽しめるよう。

贅沢感たっぷりの【ローソン】の「新商品」は、どれもご褒美スイーツにふさわしいリッチな仕上がり。生クリーム専門店こだわりの本格的な味を楽しめるため、ぜひ終売前に食べてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

