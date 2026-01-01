声優で女優の内田莉紗(36)と俳優の中村翼(25)が2025年12月31日、それぞれ自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。



連名で直筆の書面を掲載。「いつもお世話になっている皆さまへ」として、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告いたします。」と投稿。「これからも感謝の気持ちを胸に、ひとつひとつのご縁を大切にしながら、誠実に歩んでまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。」とつづり、「皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。」とした。



所属事務所の公式サイトによると、内田は1989年2月12日生まれ、東京都出身。1999年にミュージカル「アニー」で主人公のアニー役をはじめ、2003年にはNHK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」小茶役、声優としても人気ゲーム「キングダムハーツ」シリーズのカイリ役、シオン役を務めるなど、幅広く活躍。



中村は2000年5月11日生まれ、東京都出身。ミュージカルを中心に活動し、2023年「ファントム」ジャン・クロード役、2025年「思い出を売る男」では主演の思い出を売る男役などを務めている。



