孤独や不安を抱えがちな現代人の心に寄り添う！當間ローズ「だんだん暖」

當間ローズは、新曲「だんだん暖」を配信リリース。

“誰かの存在が、少しずつ心を暖めていく”という想いをテーマにした、孤独や不安を抱えがちな現代人の心に寄り添う優しいラブソングです。

當間ローズ「だんだん暖」

當間ローズ自身の人生観と、周囲への深い愛情が込められた一曲。

人の優しさや出会いによって、心が“だんだん”溶けていく様子を、柔らかくまっすぐな表現で描き出しています。

アコースティックギターを基調とした温もりあるサウンドと、包み込むような歌声が特徴。

自分を労わりたい時や、大切な人を思うひととき、紅茶を飲みながら心を休める時間など、日常のあらゆる瞬間に優しく寄りかからせてくれる楽曲です。

當間ローズが奏でるオリジナル・アコースティックバラードとしての魅力が詰まった本作。

朝目覚めた時に思い浮かぶ大切な人のこと、LINEの既読確認、紅茶の香りなど、何気ない日常が自然と“君へ”つながっていく様子を表現しています。

すでに温まった関係の「次のページ」をいつめくるべきか静かに思い悩む、優しくて少し切ない恋の歌です。

當間ローズ

彼ならではの“体温を感じさせる歌詞”が、聴く人の心に静かな余韻と安心感を残します。

「今日もまた、記念日にしよう。」と願いながら聴きたくなる、心を“だんだん暖”にしてくれるナンバー。

英語やポルトガル語での楽曲説明も公開されており、グローバルな視点を持つアーティスト性がうかがえます。

寒い季節に心を温めるアコースティックバラード。

當間ローズ「だんだん暖」の紹介でした。

