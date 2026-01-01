東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のお正月スペシャルイベントが１日に開幕。東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）は９時に開園し、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが、和服姿で新年のあいさつをする「ニューイヤーズ・グリーティング」が１２日まで実施される。

ＴＤＬのワールドバザール入口の門松は、ドナルドダックのほか、２０２６年の干支（えと）の“午（うま）”にちなんで、ディズニー短編映画「ミッキーの大演奏会」に登場するホーレス・ホースカラーが描かれている。お正月スペシャルグッズやメニューが販売され、夜には花火「ニューデイ、ニュードリームス」が打ち上げられる。

１４日からは、ＴＤＬではスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第５弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」が開催され、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界が展開される。ＴＤＳでは約１２年ぶりとなるウォーターフロントパークで新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が公演され、ミッキーマウスらのＴＤＳ２５周年記念衣装が披露される。