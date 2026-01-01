ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー（５２）のサプライズ報告にスタジオが仰天した。

安住アナは朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の１日生放送でに、初日の出中継のためヘリコプターから生中継で昨年末に第１子女児が誕生したことを電撃発表。ご来光を待つ間に「ちょっと私の方から一つみなさまに報告があります。実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告した。これには何も知らされていなかったスタジオ出演者らも「えええええ！」と盛り上がった。

興奮が少し収まったところで杉山真也アナは「お子さんについて少し質問していいですか？」と尋ねた。「父になってみて何か変化はありましたか？」と続けた。

これに安住アナは「どうだろう、特に変わることはないけど、ただ随分年とってからの子どもになりましたのでね、健康に注意しなくちゃいけないなと思っています」と返答。宇賀神メグアナの「去年のいつ頃というのは伺っても大丈夫なんですか？」の問いには「それはなんか事情があって『言うな』ということになりました。せっかく（昨年末と）ボカしたんだから、同僚として気づくべきですね」と冗談交じりにはぐらかした。

さらに吉村恵里子アナが「短い期間だとは思うのですが、お子さんとの思い出は何かございますか？お風呂に入ったりだとか、ごはん食べたりだとかありますか？」と質問。これには「あの〜別居婚変わらずなんでね、そんなに会っていないものですから」と答え、スタジオ出演者らはビックリ。安住アナは「その別居婚に対してもいろいろ言われているものですからあんまりそういう風にいわないでください」とやんわり要望していた。