¡ÖÀ¿¼Â¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢½÷À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥É¥¥É¥¡É¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö
¡ÖËèÆüLINE¤ò¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¿Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«µ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡°ìÅÓ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø°¦¤ÏÍýÁÛ¤À¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëµ÷Î¥´¶¡É¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥É¥¥É¥¡É¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÇºÇ¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡Ìµ°Õ¼±¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´Íý
¡¡¤³¤ì¤Ï¿´Íý³Ø¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥¯¥¿¥ó¥¹¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Í¤Ï¡È¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤ÆÍ¾·×¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³Î¿®¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Û¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á
¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢À¿¼Â¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢Ëè²ó¤¤Á¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢LINE¤âÂ¨¥ì¥¹¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÃËÀ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½÷ÀÂ¦¤Ï3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¸å¤Ë¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¹¤®¤Æ¡¢Îø°¦¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£°ÂÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡½÷À¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡Ä
¡¡¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¡Ê41ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î½÷À¤Ï¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¤Î¹¥°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÖ¿®¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¢²ñ¤¨¤ëÆü¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡£½÷À¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤Ï¡¢¡ÈÍ¾Çò¡É¤È¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤Î°ã¤¤¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤òºî¤ë4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡LINE¤ÏÂ¨¥ì¥¹¤¹¤ë»þ´ü¤È¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë»þ´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡ËèÆü¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦¤ä¤ª¤ä¤¹¤ßLINE¤äÄ¹Ê¸¤ÎÊÖ¿®¤ÏÕ»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë°ìÅÓ¤µ¤ò¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤Ê¤é´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ6»þ´ÖÄøÅÙÊÖ¿®¤ò²æËý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢1Æü°Ê¾å¤ÎÊüÃÖ¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤¯¤ëLINE¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì!?¡×¤Ã¤È¤½¤Î¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¯¾ì¹ç¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¡Áê¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä¹¥¤ß¤òÅÁ¤¨¤½¤Î¾å¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡»Ä¤ê2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä
£²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤Ï¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤ò¤ª¤¯¤Ê¤É¤¹¤ë
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ï²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤ò¥°¥Ã¤È¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¸ú²ÌÅª¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¨¤Æ¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¥Õ¥Ã¤È²ñ¤¨¤ëÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤³¤ì¤â¤Þ¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡°ìÅÓ¤Ë¤º¤Ã¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï·è¤·¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÅÓ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï°ÍÂ¸Åª¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¼¼ê¤Ê¶î¤±°ú¤¤â¶Ø»ß¡£¶î¤±°ú¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï°ìÅÓ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¼Ê¬¡£
¢¡Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ä
¡¡Îø°¦¤äº§³è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í»ß¤Þ¤ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¡Èµ÷Î¥¡É¤È¡ÈÍ¾Çò¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£°Â¿´´¶¤È»É·ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤µ÷Î¥¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
