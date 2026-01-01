『豊臣兄弟！』「秀吉が信長の草履を温めた」は作り話？信長の意外なやさしい一面とは
2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。激動の戦国時代を生き抜き、兄弟で天下統一という偉業を成し遂げるサクセスストーリーが描かれるという。
庶民階級の出身でありながら、天下人にのぼりつめた秀吉。そんな秀吉は、いかにして出世していったのか。現在よく知られている若い頃のエピソードは、じつは史実ではないものも多いという。
歴史学者・河合敦編著の『1週間でわかる戦国時代』（扶桑社刊）より抜粋して紹介する。
◆豊臣秀吉が足軽から城持ち大名になれた理由
信長に仕えるまでの秀吉の行動は、当時の史料ではまったく追うことができない。太閤記類や軍記物語によれば、幼いころに寺に入ったが、真面目に修行しなかったので追い出され、三年後に実家に戻ってきた。
しかし、継父の竹阿弥と折り合わずに出奔。このおり母の仲が永楽銭一貫文を与えて励ましたと伝えられる。
その後、針の行商や鍛冶屋の弟子など多くの仕事を転々とするもうまくいかなかった。そのため、矢作橋で出会った盗賊の頭である蜂須賀小六（正勝）の仲間になったという。
やがて、駿河の今川義元の家臣・松下加兵衛之綱に仕え、納戸役（出納係）まで出世したが、松下家の家臣たちの嫉妬を受けて解雇されてしまう。
仕方なく故郷の尾張に戻り、つてをたよって地元の信長に仕えることになった。そんな秀吉は寒い冬の日、主君のことを思い信長の草履を温めていた。それに感心した信長は、秀吉に目をかけるようになったという。
ただ、この逸話は江戸後期の『絵本太閤記』が初出なので、史実とは考えられない。
◆一夜にして城をつくりあげた？
秀吉が栄達するきっかけは、墨俣城に城をつくったことだとされる。
信長は斎藤氏の支配する美濃を攻略しようとするが、なかなか斎藤氏の居城・稲葉山城を落とすことができない。そこで長良川沿いの墨俣に出城を築こうとするが、敵の妨害にあって失敗してしまう。
すると秀吉が「私にやらせてほしい」と信長に直訴。信長がこれを許すと、筏をつくって木曽川の上流から次々流し、墨俣で分解して木材とし、一夜にして城をつくりあげた。
これが有名な墨俣一夜城の逸話である。ただ、これも史実かどうか怪しいのだ。
秀吉の足跡が当時史料で判明するのは永禄十一年（1568）以後のこと。この年、信長は将軍の弟である足利義昭を奉じて上洛し、彼を将軍にすえて室町幕府を復興した。
このおり秀吉は奉行の一人として京都の統治を担っている。
◆主君を逃すため最後尾を守る
元亀元年（1570）四月、信長は上洛命令に従わない越前の朝倉義景を倒すべく、三万の大軍で京都から出立した。
そして次々と城を落としていったが、木ノ芽峠を越えてところで、同盟を結んでいた近江の浅井長政が裏切り、浅井軍が織田軍の退路を断ち、朝倉軍と挟撃してきたのだ。
信長は即座に戦線から離脱して事なきを得たが、主君を逃がすため殿（しんがり）を務めたのが秀吉だった。
二カ月後、体勢を立て直した信長は、徳川家康とともに姉川で浅井・朝倉軍を激戦のすえ打ち破るが、決定的なダメージを与えることができず、以後、三年近く浅井・朝倉と抗争に明け暮れることになった。
信長はその後、浅井方の支城である横山城を落とし、秀吉に城将として守らせた。秀吉はこの城を拠点にして、浅井長政の居城である小谷城下や周辺地域にたびたび出兵し、領内を荒らし回った。
さらに、浅井方の重臣や国衆たちに調略の手を伸ばし、巧みに誘降していった。浅井の重臣である宮部継潤を寝返らせるさいには、自分の甥・万丸（智の長男。のちの秀次）を人質（養子）に差し出している。
