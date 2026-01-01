元日に『歴史探偵』×大河『豊臣兄弟！』コラボ 大東駿介＆坂井真紀ゲスト登場 豊臣兄弟のサクセスストーリー追体験【コメントあり】
きょう元日に放送されるNHK『歴史探偵』（後9：00〜9：59 総合・全国）は、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）とのコラボレーションを届ける。
【場面カット】カメラに向かって手を振る『歴史探偵』出演者
『豊臣兄弟！』から前田利家役の大東駿介、豊臣兄弟の母・なか役の坂井真紀がスタジオ出演。柴田勝家役の山口馬木也が、VTRで登場する。バーチャル空間に登場した巨大すごろくで、豊臣兄弟が天下統一を果たすまでのサクセスストーリーを追体験する。
【コメント】
■前田利家役／大東駿介
下克上すごろくには、ついこの間ドラマで撮影した話も出てきて、めちゃくちゃ楽しめました。豊臣兄弟のさまざまなエピソードを学ぶことができて、これからの撮影にますます気合いが入ります。
■豊臣兄弟の母・なか役／坂井真紀
秀長と秀吉がたどった道を、すごろくを通して体験できた気がして、戦国時代のイメージがとても鮮明になる番組です。二人の息子たちは、本当にすごいなと改めて思いました。
