柔道金メダリスト・ウルフ アロンがプロレスで「練習生スタート」を望む理由
新日本プロレスに入団し、1・4東京ドームでNEVER無差別級王者・EVILを相手にプロレス・デビューを果たすウルフ アロン。東京オリンピックで金メダルを獲得した柔道の猛者は、リングでどんな姿を見せるのか？ デビュー戦を目前にしたウルフを直撃！
◆プロレスでも生きたのは「柔道で厚くなった背中」
──1・4東京ドーム大会もかなり目前に迫ってきましたが、今は準備とか練習とか、どんな状況ですか？
ウルフ アロン(以下、ウルフ)：変わらずに練習を続けている段階ですね。やれることも増えてきましたし、もう半月ほどで試合ですから、気持ちも高ぶってきています。
──プロレス転向発表の直後、『報道ステーション』の番組中、道場でロープワークされている姿が映りましたが、あの時点ではロープワークはまだ難しそうでしたね。
ウルフ：あの時はそうですね。やり方とか分からない状態で初めてのロープワークだったので。でもしっかりと練習を積んでいけばできるようになりますし。そこは何でも最初からできるってものはないと思うので。
──ただ、受け身だったり、柔道で培ったものが生かせる部分もありますよね？
ウルフ：いや、受け身も柔道とはまた全然違いますからね。もちろん生きる部分もありましたけど、変えなきゃいけない部分のほうが多かったですね。背中が柔道で厚くなっていたので、何回受け身を取っても壊れないというところは生きましたけど（笑）。
◆どんな競技でも変わらない「トライ＆エラー」
──プロレスの世界に入ってからここまで、難しい部分、大変だと思ったところはありましたか？
ウルフ：もともと体力もある程度あったので、難しいという考え方はあんまりしてなかったですね。プロレスの技術を学んでいくのは、もちろんそんな簡単にはいかないですけど、難しいというよりは、しっかりと頭で考えてやっていかなきゃいけないなと思いましたし、1日1日できることが増えたりすると、やりがいも感じますし。
──下積みとしての仕事も苦にはならない？
ウルフ：今はまだデビュー前の練習生なので、日帰りの巡業には帯同させてもらうんですけど、地方とか泊まりの巡業は行ってないんです。デビューした後にそういったものがあったりもするのかなと思うんですけど。ただ、抵抗みたいなものはないですね。
──プロレスの基本的な動作も、また柔道と全然違うと思いますが、そこでの戸惑いとか苦労はありますか？
ウルフ：うーん……特に、ないですね。最初はできなかったとしても、やりながら頭と体を使ってトライ＆エラーしていけば、必ずできてくるものだと思いながらやってるので。最初はうまくいかないのは当たり前で、それをそのままにせずに、「どうしてうまくいかなかったのか」を考えながら、また先輩の動きとかも間近で見ることもできる環境にいて、そこで学びながらやれているので、むしろ、これ以上ない環境で練習できてるなと思います。
──「トライ＆エラーして覚えていく」という感覚は柔道と共通ですよね。
ウルフ：それはそうですね。柔道もうまくいかなかったら、そこを考えながらやってきたので。それは僕がもともと持っているものなので、そこはどんな競技だろうが何だろうが、生きると思います。
◆「むしろ一からやれるところがいい」
──ただ、柔道では頂点まで行ったところから、プロレスではまた一からのスタートになります。そこに思うところはないですか？
ウルフ：ないですね。あったらやってないと思うので。むしろ一からやれるところがいいと思ってます。一からやらないと、結局どんな物事でも、土台がない状態になるじゃないですか。僕はそれがすごくイヤなので。だから、もしもそうじゃない選択肢があったとしても、練習生としてスタートする道を選んだと思いますね。
