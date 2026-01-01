全日本プロレス

　全日本プロレスは１日、公式「Ｘ」などで２日の後楽園ホール大会で新入団選手を発表することを明らかにした。

　「Ｘ」で「２０２６年１月２日（金）、３日（土）は後楽園ホール大会（両日１１：３０試合開始）を開催致します！そして！１月２日（金）後楽園大会リング上で新入団選手の発表がございます」と告知し「皆様のご来場をお待ちしております」と呼びかけていた。

　昨年の１・２後楽園ホール大会では、鈴木秀樹の入団が発表された。今年は、誰が加入するのか。注目の闘い始めになる。

　◆１・２後楽園ホール全対戦カード

　▼第１試合　全日本プロレス２０２６年闘い始め　シングルマッチ　３０分１本勝負

潮粼豪　ｖｓ　小藤将太

　▼第２試合　バカの時代　ｖｓ　北斗軍　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留　ｖｓ　大森北斗、羆嵐、サイラス

　▼第３試合　世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦　タッグマッチ　３０分１本勝負

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ　ｖｓ　ＫＵＲＡＭＡ、ＭＡＺＡＤＡ

　▼第４試合　８人タッグマッチ　３０分１本勝負

宮原健斗、斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起　ｖｓ　安齊勇馬、芦野祥太郎、本田竜輝、田村男児

　▼第５試合　シングルマッチ　３０分１本勝負

関本大介　ｖｓ　井上凌

　▼世界タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ザイオン、オデッセイ　ｖｓ　挑戦者・綾部蓮、タロース

　▼メインイベント

　新春バトルロイヤル　時間無制限