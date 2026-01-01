全日本プロレスは１日、公式「Ｘ」などで２日の後楽園ホール大会で新入団選手を発表することを明らかにした。

「Ｘ」で「２０２６年１月２日（金）、３日（土）は後楽園ホール大会（両日１１：３０試合開始）を開催致します！そして！１月２日（金）後楽園大会リング上で新入団選手の発表がございます」と告知し「皆様のご来場をお待ちしております」と呼びかけていた。

昨年の１・２後楽園ホール大会では、鈴木秀樹の入団が発表された。今年は、誰が加入するのか。注目の闘い始めになる。

◆１・２後楽園ホール全対戦カード

▼第１試合 全日本プロレス２０２６年闘い始め シングルマッチ ３０分１本勝負

潮粼豪 ｖｓ 小藤将太

▼第２試合 バカの時代 ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス

▼第３試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ ＫＵＲＡＭＡ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 安齊勇馬、芦野祥太郎、本田竜輝、田村男児

▼第５試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

関本大介 ｖｓ 井上凌

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ザイオン、オデッセイ ｖｓ 挑戦者・綾部蓮、タロース

▼メインイベント

新春バトルロイヤル 時間無制限