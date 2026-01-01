全日本プロレス、「新入団選手」発表…１・２後楽園ホール「リング上」
全日本プロレスは１日、公式「Ｘ」などで２日の後楽園ホール大会で新入団選手を発表することを明らかにした。
「Ｘ」で「２０２６年１月２日（金）、３日（土）は後楽園ホール大会（両日１１：３０試合開始）を開催致します！そして！１月２日（金）後楽園大会リング上で新入団選手の発表がございます」と告知し「皆様のご来場をお待ちしております」と呼びかけていた。
昨年の１・２後楽園ホール大会では、鈴木秀樹の入団が発表された。今年は、誰が加入するのか。注目の闘い始めになる。
◆１・２後楽園ホール全対戦カード
▼第１試合 全日本プロレス２０２６年闘い始め シングルマッチ ３０分１本勝負
潮粼豪 ｖｓ 小藤将太
▼第２試合 バカの時代 ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負
鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス
▼第３試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 タッグマッチ ３０分１本勝負
青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ ＫＵＲＡＭＡ、ＭＡＺＡＤＡ
▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負
宮原健斗、斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 安齊勇馬、芦野祥太郎、本田竜輝、田村男児
▼第５試合 シングルマッチ ３０分１本勝負
関本大介 ｖｓ 井上凌
▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負
王者組・ザイオン、オデッセイ ｖｓ 挑戦者・綾部蓮、タロース
▼メインイベント
新春バトルロイヤル 時間無制限