エンバペが左ヒザの負傷で3週間の離脱か…レアルはスーペルコパ準決勝で“マドリード・ダービー”控える
レアル・マドリードは12月31日、フランス代表FWキリアン・エンバペが左ヒザを捻挫したと発表した。
エンバペは今季、ここまで公式戦24試合で29ゴール5アシストを記録。2025年はレアル・マドリードで年間「59」ゴールを挙げ、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が2013年に記録したクラブ年間最多得点記録に並ぶなど、チームをけん引する活躍を見せている。
レアル・マドリードは、1月4日にラ・リーガ第18節のベティス戦、1月8日にスーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝のアトレティコ・マドリード戦、を控えている。しかし、エンバペが検査の結果、左ヒザを捻挫していることが明らかになったと発表。今後、回復の状況を注視するとしている。
なお、フランス紙『レキップ』によると、エンバペは約3週間の離脱となる見込みとのこと。また、同選手は左ヒザに違和感を抱えた状態でプレーしていたとも伝えられている。
