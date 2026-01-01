日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１日、同局系「新春シューイチ」（午前６時）でヘリコプターからの初日の出の中継を行った。

ヘリコプターに乗って山梨県の富士山上空から生中継した河出アナは、初日の出の前に「リポートを担当しますのは、入社７年目、３年連続３回目の登板。今年３０歳になる河出奈都美がお送りします」とあいさつした。

初日の出までリポートを続けた河出アナ。その中で過去の同局での「初日の出生中継」で最も遅い時間が午前６時５１分だったことを伝えた。

河出アナは、初日の出の定義を「雲の上から光がピカッと放射状に光った瞬間のことを指します」と説明。さらに判定は「この道、ヘリコプター中継２０年以上の私の隣にいる」ディレクターが行うことを明かしていた。

空が明るくなってきた状況にも６時５１分を過ぎても「初日の出」の判定は出なかった。日本テレビの生中継史上、最も遅い「初日の出」にスタジオでＭＣの中山秀征が「日テレは堅いってことないですか？」と問いかけると、ＭＣで同局の岩田絵里奈アナは「確かにね。もしかしたらフジテレビだったら言っちゃっているかもしれない」と笑わせると中山は「局を指名するんじゃない」と突っ込んでいた。

その後、６時５７分に「富士山越しの初日の出です」と河出アナが発表し富士山越しの美しい光が映し出された。