長きにわたって芸能界のトップの座に君臨していた旧ジャニーズ事務所。2007年頃、メリー喜多川氏が全権を握る不健全な経営体質を問題視し、娘の藤島ジュリー景子氏と取締役である元夫は会社改革を試みた。その行動に不信感を募らせたメリー氏は、水面下でどのような行動に出たのか？ジャニーズ事務所の元社長・ジュリー氏に、小説家の早見和真氏がインタビューし、そのやりとりを一問一答形式で構成。本記事は、早見氏の質問から始まっている。※本稿は、小説家の早見和真『ラストインタビュー 藤島ジュリー景子との47時間』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

「会社を乗っ取ろうとしている」

メリー氏の不信感が高まる

「『備忘録』（※編集部注／インタビュー前にジュリー氏が資料として早見氏に渡していたメモ）に戻ります。『このままでは相続税が支払えないのではないか』というのは、ジュリーさんが将来的に相続税を支払えないということでいいですか？」

「そうです」

「具体的には？」

「その頃のジャニーズ事務所はまだまだ小さな会社でした。当時の本社ビル一棟をギリギリ買えるぐらいのお金でやり繰りしていた。その会社の株をジャニーとメリーの2人が半分ずつ持ち合っていて、他に2つあった関連会社も同様でした。それらをこれから大きくしていこうと思ったとき、『このまま2人だけが株主だったら、どちらかが死んでしまったときにどうやって相続させるつもりなのだろう』という話を元夫（編集部注／メリー氏の元夫は旧ジャニーズ事務所の取締役を務めていた）がし始めて。メリーの感覚としては『べつに貯金通帳にお金があるんだから、それで税金を払えばいいじゃないか』という感じだったらしいのですが、元夫は『いや、相続税というのはそんな額ではないんですよ』というのを丁寧に説明していたみたいです」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）