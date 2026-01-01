¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¡¢1·î¤ÎÀïÀÓ¼¡Âè¤Ç²òÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤«¡¡12·î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç1¾¡¤Î¤ß
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢1·î¤ÎÀïÀÓ¼¡Âè¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£12·î31Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤¬°ìÀÆ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ8¾¡6Ê¬¤±5ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö15¡×¡£ÆÃ¤Ë¡¢12·î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç1¾¡¤Î¤ß¤È¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤ËÂè20Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ê¤É¡¢·×9»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï1·î¤ÎÀïÀÓ¼¡Âè¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÁáµÞ¤Ë·ë²Ì¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ã¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬³°Éô¤ÎÈãÈ½¤«¤é¼«¿È¤ò¤è¤ê¼é¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè16Àá¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Î¾¡Íø¸å¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤³¤³¿ôÆü´Ö¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éºÇ°¤Î48»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ê¤É¤Ø»öÁ°¤ËÄÌ¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬Â¨ºÂ¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·î¤ÏÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ8¾¡6Ê¬¤±5ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö15¡×¡£ÆÃ¤Ë¡¢12·î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç1¾¡¤Î¤ß¤È¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤ËÂè20Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ê¤É¡¢·×9»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï1·î¤ÎÀïÀÓ¼¡Âè¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÁáµÞ¤Ë·ë²Ì¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬Â¨ºÂ¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·î¤ÏÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£