【気象台】九州北部で2日明け方から3日にかけて大雪の恐れ 福岡・佐賀では平地でも3センチの予想
1月1日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。
九州北部地方の上空約5500メートルには、2日から3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
このため九州北部地方では、2日明け方から3日にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では雪雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雪となる恐れがあります。
■山口県
山地10センチ
平地3センチ
■福岡県
山地5センチ
平地3センチ
■佐賀県
山地5センチ
平地3センチ
■長崎県
山地5センチ
平地3センチ
■大分県
山地5センチ
平地3センチ
■熊本県
山地5センチ
平地2センチ
2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。
■山口県
山地40センチ
平地5センチ
■福岡県
山地7センチ
平地3センチ
■佐賀県
山地7センチ
平地3センチ
■長崎県
山地7センチ
平地3センチ
■大分県
山地10センチ
平地5センチ
■熊本県
山地7センチ
平地1センチ
※山地は標高200メートルを超える地域
福岡と佐賀の予想を詳しく
福岡県と佐賀県では、2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。
1日午前6時から2日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方 山地5センチ 平地3センチ
北九州地方 山地5センチ 平地3センチ
筑豊地方 山地5センチ 平地3センチ
筑後地方 山地5センチ 平地3センチ
■佐賀県
山地5センチ
平地3センチ
2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方 山地7センチ 平地3センチ
北九州地方 山地7センチ 平地3センチ
筑豊地方 山地7センチ 平地3センチ
筑後地方 山地7センチ 平地3センチ
■佐賀県
山地7センチ
平地3センチ
※山地は標高200メートルを超える地域
積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理に注意・警戒し、雪による視程障害、電線や樹木などへの着雪に注意してください。
今後、発表される警報、注意報、最新の気象情報に留意してください。