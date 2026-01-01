FBS福岡放送

写真拡大

1月1日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。

九州北部地方の上空約5500メートルには、2日から3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため九州北部地方では、2日明け方から3日にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では雪雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雪となる恐れがあります。

1日午前6時から2日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。

■山口県
山地10センチ
平地3センチ

■福岡県
山地5センチ
平地3センチ

■佐賀県
山地5センチ
平地3センチ

■長崎県
山地5センチ
平地3センチ

■大分県
山地5センチ
平地3センチ

■熊本県
山地5センチ
平地2センチ

2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。

■山口県
山地40センチ
平地5センチ

■福岡県
山地7センチ
平地3センチ

■佐賀県
山地7センチ
平地3センチ

■長崎県
山地7センチ
平地3センチ

■大分県
山地10センチ
平地5センチ

■熊本県
山地7センチ
平地1センチ

※山地は標高200メートルを超える地域

福岡と佐賀の予想を詳しく

福岡県と佐賀県では、2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。

1日午前6時から2日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。

■福岡県
福岡地方　山地5センチ　平地3センチ
北九州地方　山地5センチ　平地3センチ
筑豊地方　山地5センチ　平地3センチ
筑後地方　山地5センチ　平地3センチ

■佐賀県
山地5センチ
平地3センチ

2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。

■福岡県
福岡地方　山地7センチ　平地3センチ
北九州地方　山地7センチ　平地3センチ
筑豊地方　山地7センチ　平地3センチ
筑後地方　山地7センチ　平地3センチ

■佐賀県
山地7センチ
平地3センチ

※山地は標高200メートルを超える地域

積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理に注意・警戒し、雪による視程障害、電線や樹木などへの着雪に注意してください。

今後、発表される警報、注意報、最新の気象情報に留意してください。