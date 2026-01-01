1月1日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。



九州北部地方の上空約5500メートルには、2日から3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



このため九州北部地方では、2日明け方から3日にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では雪雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雪となる恐れがあります。





福岡と佐賀の予想を詳しく

1日午前6時から2日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■山口県山地10センチ平地3センチ■福岡県山地5センチ平地3センチ■佐賀県山地5センチ平地3センチ■長崎県山地5センチ平地3センチ■大分県山地5センチ平地3センチ■熊本県山地5センチ平地2センチ2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■山口県山地40センチ平地5センチ■福岡県山地7センチ平地3センチ■佐賀県山地7センチ平地3センチ■長崎県山地7センチ平地3センチ■大分県山地10センチ平地5センチ■熊本県山地7センチ平地1センチ※山地は標高200メートルを超える地域

福岡県と佐賀県では、2日明け方から3日にかけて、山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。



1日午前6時から2日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。



■福岡県

福岡地方 山地5センチ 平地3センチ

北九州地方 山地5センチ 平地3センチ

筑豊地方 山地5センチ 平地3センチ

筑後地方 山地5センチ 平地3センチ



■佐賀県

山地5センチ

平地3センチ



2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。



■福岡県

福岡地方 山地7センチ 平地3センチ

北九州地方 山地7センチ 平地3センチ

筑豊地方 山地7センチ 平地3センチ

筑後地方 山地7センチ 平地3センチ



■佐賀県

山地7センチ

平地3センチ



※山地は標高200メートルを超える地域

積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理に注意・警戒し、雪による視程障害、電線や樹木などへの着雪に注意してください。



今後、発表される警報、注意報、最新の気象情報に留意してください。