Âè1²óWBC»Ø´ø¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¤«¤é¶â¸À¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ö¤È¤¦¤È¤¦º£¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢WBC¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»Ë¾å½é2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹3·î¤ÎËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Æ±¤¸¤¯à»ø¤Î¾á¤È¤·¤ÆÌîµå¤Îº×Åµ¤Ç½ÅÀÕ¤òÃ´¤¤·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ä¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤éµ®½Å¤Ê½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°²ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤ä¼þÅìÍ¤µþ¤é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡á»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¡¡¡½WBCËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¿·¡Ù¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìºòÇ¯¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ë¤Ï·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡×
¡¡¡½Ï¢ÇÆ¤Øµ¤±¿¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¡£
¡¡¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»î¹ç¤äÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÀè¤Î1¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¡×
¡¡¡½ºòÇ¯11·î¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬½Ð¾ì°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£ÂåÉ½¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤Ê¤É¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡£
¡¡¡ÖÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¤É¤³¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Ï¤³¤³¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁ´°÷¤¬¡Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤¢¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï06Ç¯Âè1²óWBC¤Ç²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢17Ç¯¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£2¿Í¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö²¦²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦º£¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£Âç²ñÃæ¤â·èÃÇ¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ø¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÌÜÉ¸¤Ï°ì½ï¡£°ì¿Í°ì¿ÍÁª¼ê¤Ëµ¤¤ò²ó¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤È¡×
¡¡¡½º£²ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î³¤³°Àª¤Î¾·½¸¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¡£
¡¡¡Ö¶áÇ¯¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¸õÊä¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¤âÌî¼ê¤âÂ¿¤¯º£²ó¤â´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½Á°²óÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÈÊÂ¤ÖÂç²ñ¥È¥Ã¥×¤Î9ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¶áÆ£¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤É¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡Ë¤ä¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÆüËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£º£²ó¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¡Êº£Ç¯¤Ç¡Ë33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡¡½¥Á¡¼¥à¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤Ïà¼ç¾áÅª¤ÊÌò³ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¼ç¾¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½Å°µ¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¡Ë½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾¡¼ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¡½Á°²ó¤Î¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ãæ¤ÇÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¿´ÇÛ¤Ï¡Ë¤±¤¬¤À¤±¡£º£¡¢¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ËÌá¤ë¤«Ìá¤é¤Ê¤¤¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡×
¡¡¡½Á°²óÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼þÅì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Öº£¤Ï½½Ê¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡£¼«Ê¬¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ1²ó¡¢2²ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï3²ó¤Ê¤Î¤«¤È¡¢Â¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£ÂÇ·â¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç1ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÎÝ¤·¤ÆÁö¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½ºòÇ¯½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶¤âÁ°²óV¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹â¤¤ËüÇ½À¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¡ÖËÜ¿¦¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÌî¤È³°Ìî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¡£¤½¤³¤ËÂÇ·â¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³°Ìî¤ò¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Çµ®½Å¤Ç¤¹¡×