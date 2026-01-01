Á°²óÂç²ñ¤Ï½ÓÂ¤ÇÀ¤³¦¶Ã¤«¤¹¡¡¡Ö3Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¢WBCÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬ºÆ¤Ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤é8Áª¼ê¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ä¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜµå³¦ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤â¹â¤¤¶áÆ£¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÂåÁöÍ×°÷¤À¤Ã¤¿¼þÅì¤âº£Âç²ñ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤ÎðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÁö¤ê²ó¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¡¢¤½¤ÎÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê½ÓÂ¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¼þÅì¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎÏ¤â¼éÈ÷ÎÏ¤â¸þ¾å¡£º£²ó¤ÏÁö¹¶¼é¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ö¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡ËÃÇ¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Î¶å²óÎ¢¤Ë°ìÎÝÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¡£Â¼¾å½¡Î´¤ÎÂÇµå¤¬Ãæ·ø¤ò±Û¤¨¤ë¤È°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£½Ð¾ì¤Ï¤³¤Î1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏàÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥á¤Ë´Å¤ó¤¸¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬6ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁö¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÀµÃæ·ø¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÎ¾¤«¤«¤È¤ò¼ê½Ñ¤·WBC½Ð¾ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¼þÅì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¼þÅì¤Ï¡ÖËÍ¤è¤ê¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤â¤·½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë