¡ÚÊ¡²¬¤ÎÇ¯»Ï¥¬¥¤¥É¡Û½éÇä¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤ò°ìÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡½éÇä¤ê
¡¡ÇîÂ¿ºåµÞ¡ÊÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÎÁÉÊ¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò·×Ìó1Ëü3ÀéÂÞÈÎÇä¡£2¡¢3Æü¤È¤â¸áÁ°11»þ¤«¤é¤È¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢»â»ÒÉñ¤¬´ÛÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¯¡£
¡¡JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£¡ÊÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¥»¡¼¥ë¤äÊ¡ÂÞÈÎÇä¡£4Æü¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é¤Ï10³¬¤Ç¡Ö¤Õ¤ë¤Þ¤¤¼ò¡×¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡´äÅÄ²°ËÜÅ¹¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÁ´´Û¤Ç¥»¡¼¥ë¡£²½¾ÑÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¿²¶ñ¤ä°áÎÁÉÊ¡¢¿©´ï¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£Î¹¹Ô¤äËÜ¥Þ¥°¥í¡¢¾¾ºåµí¤ÎÊ¡ÂÞ¤â¡£
¡¡Ê¡²¬»°±Û¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÁ´´Û¤Ç¥»¡¼¥ë¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¿¶¤êÂµ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡3Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é1Ëü5ÀéÂÞ°Ê¾å¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£¥³¥á¤ä¡ÖÂçÈ½¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ê¤É¤òµÍ¤á¤¿¿©ÉÊ¥»¥Ã¥È¤â¡£
¡¡¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¡ÊÇîÂ¿¶è½»µÈ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ìó70Å¹ÊÞ¤ÇºÇÂç6³ä°ú¤¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ±û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬¡ÊÇîÂ¿¶èÆá²Ñ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ìó90Å¹ÊÞ¤ÇºÇÂç7³ä°ú¤¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤ò¼Â»Ü¡£³°¤ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸°ú¤¡Ê»²²ÃÈñ5Àé±ß¡Ë¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¥Þ¡¼¥¯¥¤¥ºÊ¡²¬¤â¤â¤Á¡ÊÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ìó60Å¹ÊÞ¤ÇºÇÂç8³ä°ú¤¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Æ±»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤ªÇ¯¶ÌÃêÁª²ñ¡×¤â¡£
¡¡Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ìó60Å¹ÊÞ¤¬ºÇÂç7³ä°ú¤¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£Ìó30Å¹ÊÞ¤¬Ê¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡Å·¿ÀÃÏ²¼³¹¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ìó60Å¹ÊÞ¤ÇºÇÂç7³ä°ú¤¤Î¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¡£Ìó40Å¹ÊÞ¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¢§¾®ÁÒ°æÅû²°¡¡2Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¡£¡Ö°æÅû²°³«Å¹90¼þÇ¯Ê¡ÂÞ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3»î¹ç´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤ä¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¥í¥¤¥ä¥ëÂÎ¸³Ê¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÃêÁª¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö°æÅû²°Ì´Ê¡ÂÞ¡×¡¢°æÅû²°¥Ð¥¤¥ä¡¼¸·Áª¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹Ê¡ÂÞ¡×¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤Î¡ÖÊ¡ÂÞÂç»Ô¡×¤Ê¤ÉÌó1Ëü8Àé¸Ä¤òÈÎÇä¡£2¡¢3Æü¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¿·½Õ¥°¥ë¥á±¿»î¤·¡×¤ò³«ºÅ¡£¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤ªÆù¤Î³ð²È¡×¤ÎÊ¡°ú¤Âç²ñ¤â¡£¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£093¡Ê522¡Ë3111¡£
¡¡¢§¥»¥ó¥È¥·¥Æ¥£¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£2¡¢3Æü¡¢»²²ÃÈñ3Àé±ß¤Ç3Àé±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª¡ª¡¡ÀéËÜ¤¯¤¸¡×¡Ê1²ó¤Ë¤Ä¤1ËÜ¸Â¤ê¡Ë¤ò³«ºÅ¡£10¡Á12Æü¤Ï¡Ö¶²Îµ±ïÆü¡×¡£¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¡£093¡Ê514¡Ë1020¡£
¡¡¢§¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒ¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£´ÛÆâ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¦Â¿¿ôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²½¾ÑÉÊ¡¢»¨²ß¤Ê¤É1500±ß¡Á3Ëü±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¡£093¡Ê512¡Ë1251¡£
¡¡¢§¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£19Å¹ÊÞ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¡¢°û¿©¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£¿À½§ÂÀ¸Ý¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1¡Á4Æü¡£¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¡£093¡Ê573¡Ë1500¡£
¡¡¢§¥¸¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈËÌ¶å½£¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡£Ê¡ÂÞ¤ÏÌó50Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡ÊÀ°Íý·ôÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢ÇÛÉÛ»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£1Æü¤Ï»â»ÒÉñ¤ÎÎý¤êÊâ¤¤ò¼Â»Ü¡£¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï10¡Á25Æü¡£093¡Ê663¡Ë7251¡£
¡¡¢§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬È¨Åì¡¡1Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡£30Å¹ÊÞ¤¬³Æ¼ïÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡£1³¬¡Ö¤¤¤Á¤¤¤¬¤·¤Î¹¾ì¡×¤Ç°û¿©Ê¡ÂÞ¤âÈÎÇä¡£4Æü¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¤ÎÃêÁª·ô¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¿·½ÕÂçÃêÁª²ñ¡×¤ò3¡¢4Æü¤Ë³«ºÅ¡£¥â¡¼¥ëÂ¦¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï4Æü¤Þ¤Ç¡£Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÊ¡ÂÞ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¡ÂÞ¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ëÊ¡ÂÞ¤Ê¤ÉÌó4Àé¸Ä¤òÈÎÇä¡£1¡Á4Æü¡¢550±ß°Ê¾å¤ÎºâÉÛ¹ØÆþ¤Ç1²ó»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¡ºâÉÛÃêÁª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£3Æü¡¢ÂÐ¾Ý¤Î6Å¹ÊÞ¤Ç2Àé±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡Ö´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë´ÝÅòÆÝ¤ß¡×¤òÀèÃå350¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬È¨Åì¡á093¡Ê663¡Ë7111¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡á093¡Ê663¡Ë8111¡£
¡¡¢§¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹Ô¶¶¡¡1Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡£°áÎÁ¡¢»¨²ß¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÊ¡ÂÞ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£1Æü¤Ï¡Ö¿·½Õ¤æ¤áÊ¡°ú¤¡×¡£»²²ÃÈñÀé±ß¤Ç1¿Í1²ó¸Â¤ê¡£ÀèÃå700ËÜ¡£2Æü¡Ö¶â»â»ÒÊ¡¤ÎÉñ¡×¡Ö¿·½Õ¤ª²Û»Ò¤Þ¤¡õ¤ªÌß¤Þ¤¡×¡¢3Æü¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£0930¡Ê24¡Ë8211¡£
¡¡¡Ú¥¤¥ª¥óÊæÇÈ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Û¡ÊÈÓÄÍ»Ô»Þ¹ñ¡Ë¡¡1Æü¡á¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¸áÁ°9»þ¡¢ºÇÂç10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö500ËÜ°ú¤¡×¡Ê»²²ÃÎÁ5Àé±ß¤Ç1²ó»²²Ã¡¢1¿Í1²ó¸Â¤ê¡Ë¡£¸á¸å1»þÈ¾¤È3»þÈ¾¤Ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ç¡¼¢¦2Æü¡¢ÀèÃåÀé¿Í¤Ë¤¨¤È¤ÎÃÖÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸áÁ°11»þ¡¢ÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤ä¶À³«¤¤Ê¤É¢¦3Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å5»þ¡¢¶²Îµ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾è¤êÊª¤ä±ïÆü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥É¥¥É¥¶²Îµ¹¾ì¡×¡£
¡¡¡Ú¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄ¾Êý¡Û¡ÊÄ¾Êý»ÔÅòÌî¸¶¡Ë¡¡1Æü¡á¸áÁ°9»þ³«Å¹¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¤ÏÆ±10»þ¤«¤é¡Ë¢¦2Æü¡á¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å2»þ¡¢4»þ¤«¤é¡ÖÊÑÌÌ¡õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡×¢¦2¡¢3Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ö¿·½Õ¤¢¤½¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ÊÍÎÁ¡Ë¢¦4Æü¡¢¤Á¤ó¤É¤ó²°¤È»â»ÒÉñ¤¬´ÛÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¢¦3¡¢4Æü¡¢ºÇÂç1Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡ÊÇã¤¤Êª5Àé±ß¤´¤È¤Ë1²ó»²²Ã¡Ë
¡¡¡Ú¤æ¤á¥¿¥¦¥óÈÓÄÍ¡Û¡ÊÈÓÄÍ»Ô¸ÖÅÄÀ¾¡Ë¡¡1Æü¡á¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å1»þ¡¢3»þ¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ë¡Ö¿·½Õ¤ª²Û»Ò¥·¥ã¥ï¡¼¡×¢¦2Æü¡á¸áÁ°11»þÈ¾¤È¸á¸å3»þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¡×¢¦3Æü¡á¸áÁ°11»þÈ¾¤È¸á¸å3»þ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥´¥ê¤±¤ó¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¥Ú¥Ú¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡£
¡¡¡Úµ×Î±ÊÆ»Ô¡Û
¡¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óµ×Î±ÊÆ¡Ê¿·¹çÀî1ÃúÌÜ¡Ë¡¡1Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£2¡¢3Æü¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤¬¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å9»þ¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£0942¡Ê45¡Ë7100¡£
¡¡´äÅÄ²°µ×Î±ÊÆÅ¹¡ÊÅ·¿ÀÄ®¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡£³ÆÇä¤ê¾ì¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¤â³«»Ï¡£3Æü¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡£0942¡Ê35¡Ë7111¡£
¡¡¡ÚÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡Û
¡¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óÂçÌ¶ÅÄ¡Ê°°Ä®2ÃúÌÜ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤«¤é¡¢ÁÏºîÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡Ö¶Á¡×¤¬½Ë¤¤ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¡¢Æ±9»þ³«Å¹¡£¶õ¤¯¤¸¤Î¤Ê¤¤¡Ö¿·½Õ¤æ¤áÊ¡°ú¡×¤ò¸µÆü¸ÂÄê500ËÜÍÑ°Õ¡£2Æü¤ÏÂçÆ»·Ý¿Í¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¤Î²óÍ·¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£0944¡Ê53¡Ë5000¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÌ¶ÅÄ¡ÊÌ¨Ä®¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°9»þ³«Å¹¡£2Æü¤Ï¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¥·¥ç¡¼¡¢3Æü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¥·¥ç¡¼¤òÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¡£Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞÈÎÇä¤â¡£0944¡Ê41¡Ë0600¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¢§»®ÁÒ»³½éÆü¤Î½Ð¡¡1Æü¡¢È¬È¨Åì¶è¤Î»®ÁÒ»³»³Äº¡£ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÏJRÈ¬È¨±Ø¡Ý»®ÁÒ»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼»³Ï¼±Ø´Ö¤ò¸áÁ°4»þ15Ê¬¤«¤é20Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤È¥¹¥í¡¼¥×¥«¡¼¤Ï¸áÁ°4»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þÆÃÊÌ±¿¹Ô¡£¡ÖÅ¸Ë¾Âæ¥ì¥¹¥È¥é¥óÅ·µÜ¡×¤Ï¸áÁ°5»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤È¥¹¥í¡¼¥×¥«¡¼¤Ï±ýÉüÂç¿Í1230±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼620±ß¡£093¡Ê671¡Ë4761¡£
¡¡¢§Ê¿ÈøÂæ½éÆü¤Î½Ð²ñ¡¡1Æü¸áÁ°6¡Á8»þ¡¢¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥½¥é¥é¥ó¥ÉÊ¿ÈøÂæ¡ÊÊ¿ÈøÂæ¼«Á³¤Î¶¿¡Ë¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¹ñÅìÈ¾ÅçÊý¸þ¤ËÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¾¡¼¥ó¤Î¤ß³«Êü¡£Ãó¼Ö¾ìÍÎÁ¡ÊÉáÄÌ¼Ö300±ß¡¢Âç·¿¼ÖÀé±ß¡Ë¡£Æþ±àÌµÎÁ¡£093¡Ê452¡Ë2715¡£
¡¡¢§¾®ÁÒ¾ë¡¡12Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÅ·¼é³ÕÁ°¹¾ì¤Ç¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö¤ª¤·¤ë¤³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ÂÄê2Àé¿©¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¦¤·¤í¥Æ¥é¥¹¡á1¡Á3Æü¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¡£1²ó500±ß¢¦Àµ·îÊ¡ÂÞ1Æü¸áÁ°9»þ¤è¤êÈÎÇä¡£ÀèÃå½ç¡£5Àé±ß¡£20ÂÞ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¦¾®ÁÒ¾ëÄí±àÎ©ÎéÀÊ¡á5¡Á15Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡¢¿·½ÕÄèÃã¡£°ìÆü¸ÂÄê5¿Í¡£Ãã·ô2Àé±ß¡ÊÊÌÅÓÆþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¡Ë¡£093¡Ê561¡Ë1210¡£
¡¡¢§¿·½Õ¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤ÈÆüËÜ¼ò¥Õ¥§¥¹¡¡1¡Á4Æü¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¡£ÃÞË¤Î4¼ò¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£093¡Ê573¡Ë1500¡£
¡¡¢§»íÂÀ¡Ê¤¦¡¼¤¿¡Ë»í²èÅ¸¡¡12Æü¤Þ¤Ç¡¢¸ÍÈª¶è°ì»Þ¤Îµì°ÂÀîÅ¡¡£ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡¢¸µÊÝ°é»Î¤Î»í¿Í¡¦²è²È¡¢»íÂÀ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë²è¸¶²è¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£4Æü¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¤â¡Ê´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡Ë¡£Æþ´ÛÎÁ¤Ï°ìÈÌ260±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸130±ß¤Ê¤É¡£093¡Ê482¡Ë6033¡£
¡¡¢§¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡¡2¡Á4Æü¤Î¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡¢¼ã¾¾¶è¤Î¶ÁÆçÎÐÃÏ¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡£¡Ö¿·½Õ¡ª¡¡³«±¿¤Ê¤¾¤È¤¥é¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡¢¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å3»þÈ¾¤Ë²òÅúÍÑ»æÇÛÉÛ¡£¡Ö¼ê¤Ö¤éde³Ú¥¥ã¥ó¥µ¥¤¥È¡×½ÉÇñ·ô¤ä¡¢¥¥Ã¥º¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡£±«Å··è¹Ô¡£Æþ±à¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡£093¡Ê741¡Ë5545¡£
¡¡¢§¶ÁÆç¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡¡4Æü¸áÁ°9»þ¡¢¼ã¾¾¶è¶ÁÄ®¤Î¶ÁÆç¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò°ìÁÈ¤Ë¤Ä¤1ËÜ¤ò¿ÊÄè¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£Æþ±àÎÁ°ìÈÌ100±ß¤Ê¤É¡£093¡Ê751¡Ë2023¡£
¡¡¢§ÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à¡¡2¡¢3Æü¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à¡£¸áÁ°10»þ¡¢¥¦¥Þ²Ê¤Î¥í¥Ð¤È¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î¼Ì¿¿Æþ¤ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò³ÆÆüÀèÃå200¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸áÁ°11»þ¡Á11»þÈ¾¡¢±©¿¥¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Î¥È¥é¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡Ö¤ß¤é¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡£¸á¸å1»þ¡Á1»þÈ¾¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÆ°Êª¤¢¤Æ¤Ã¤³¥²¡¼¥à¡×¡£¸á¸å2»þÈ¾¡Á3»þÈ¾¡¢±©»ÒÈÄ¤äÃÝÇÏ¤Ê¤ÉÀµ·îÍ·¤Ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡£Âç¿Í800±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸¤È65ºÐ°Ê¾å400±ß¤Ê¤É¡£093¡Ê651¡Ë1895¡£
¡¡¢§»Ò¤É¤â¤Î´Û¡¡¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å7»þ³«´Û¡¢È¬È¨À¾¶è¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Û¡£3Æü¸á¸å1»þ¤È3»þ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈµÆÇ·½õ¤¯¤ó¤ÎÌû²÷¤Ê¥·¥ç¡¼¡×¡£4Æü¸á¸å1»þ¤È3»þ¤«¤é¡Ö¥Ï¥ê¡¼¤È¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤½¤Ó¤¦¤¿¡×¡£5¡¢6Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡Ö¤ªÀµ·î¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡×¡£7Æü¸á¸å1»þ¤È3»þ¤«¤é¡Ö¤«¤¬¤ß¤â¤Á¥²¡¼¥à¡×¡£1Æü¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹»Ò¤É¤â300±ß¡¢Âç¿Í500±ß¤Ê¤É¡£093¡Ê642¡Ë5555¡£
¡¡¢§¤ï¤é¤Ù¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡3¡¢4Æü¤Î¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å4»þ¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¤Î»Ò°é¤Æ¤Õ¤ì¤¢¤¤¸òÎ®¥×¥é¥¶¡Ö¸µµ¤¤Î¤â¤ê¡×¡£Î¾Æü¤È¤â¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤âÀèÃå100¿Í¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤Î·ÊÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£3Æü¤Ï±©º¬¤Ä¤¡¢Ê¡¾Ð¤¤¤Ê¤É¡£4Æü¤Ï¤¹¤´¤í¤¯¡¢¤À¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£³«´Û¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡£»²²ÃÌµÎÁ¡Ê¥×¥ì¥¤¥¾¡¼¥ó¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÏÉ¬Í×¡Ë¡£093¡Ê522¡Ë4150¡£
¡¡¢§°²²°³ø¤ÎÎ¤¿·½ÕÆÃÊÌÄèÃã¡¡4Æü¤Î¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þÈ¾¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢°²²°Ä®»³¼¯¤Î°²²°³ø¤ÎÎ¤¡£Ãã¼¼¤ÇÄí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éËõÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡Ê¤ªÅÀÁ°¤Ê¤·¡Ë¡£Âç¿Í700±ß¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸400±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ù300±ß¡£093¡Ê223¡Ë5881¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°´ÛÆÃÊÌ³«´Û¡¡2¡Á4Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¼Ä»³Ä®¤ÎÍÇÏµÇ°´Û¡£´ë²èÅ¸¡Öµ×Î±ÊÆÈÍ¼çµ§´ê»û¡¡»ü±À»³Ê¡æÜ»û¡×¤ò¡¢¼Ä»³¿À¼Ò¤Î½é·ØµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ³«´Û¡£¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡¢°ìÈÌ210±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£2¡¢3Æü¤ÏÀèÃå50¿Í¤º¤Ä¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¡£Æ±´Û¡á0942¡Ê39¡Ë8485¡£
¡¡ÀÐ¶¶Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸÷¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡¡3¡Á18Æü¤Î¶âÅÚÆü½ËÆü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÌîÃæÄ®¤ÎÀÐ¶¶Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼½é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢µ¢¾ÊµÒ¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¼Â»Ü¡Ê±àÆâ»ÜÀß¤Ï3Æü¤Þ¤ÇµÙ¶È¡Ë¡£¸á¸å5»þÈ¾¡Á9»þ¡ÊÆþ¾ì¤Ï8»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ë¡£Âç¿Í500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼200±ß¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¡á0942¡Ê33¡Ë2271¡£
¡¡ÂçÁ±»û¶Ì¿âµÜµ´Ìë¡¡7Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÂçÁ±»ûÄ®µÜËÜ¤ÎÂçÁ±»û¶Ì¿âµÜ¡£1600Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¿À»ö¤Ç¡¢1Ç¯¤ÎÌñÊ§¤¤¤È¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦¡£ÆüËÜ»°Âç²Ðº×¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹Ô»ö¤Ï¸á¸å7»þÈ¾¤«¤é¡£¶Ì¿âµÜ¡á0942¡Ê27¡Ë1887¡£
¡¡µõ¶õÂ¢¤µ¤óº×¤ê¡¡13Æü¡¢¾®·´»Ô¾®·´¤ÎÆüµÈ¿À¼Ò¡£¾¦ÇäÈËÀ¹¤ä¶â±¿¾å¾º¤òµ§¤ëº×¡£¤µ¤¤Á¬¡Ö¹¬±¿¼ïÁ¬¡×¤ò¼Ú¤ê¤ÆºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾®¸¯¤¤¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å3»þ¡£ÆüµÈ¿À¼Ò¡á0942¡Ê41¡Ë2059¡£
¡¡¤Ò¤í¤«¤ï¥Æ¥é¥¹¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¡¡1Æü¸áÁ°6»þÈ¾¡Á8»þ¡¢¹ÀîÄ®¿·Âå¤ÎÄ®Ìò¾ì²°¾å¡Ö¤Ò¤í¤«¤ï¥Æ¥é¥¹¡×¤ò³«Êü¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÍ¶Æ³¤Ï¤Ê¤¤¡£