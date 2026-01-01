イスラエルのネタニヤフ首相が、アメリカのトランプ大統領と会談した際、イランに対してさらなる軍事攻撃を行う可能性について協議していたとイスラエルメディアが報じました。

イスラエルメディアがアメリカ政府高官の話として報じたところによりますと、ネタニヤフ首相が先月29日にトランプ大統領と会談した際、敵対するイランに対してさらなる軍事攻撃を行う可能性について意見を交わしたということです。

イスラエルは、去年6月にイランの核関連施設や軍事施設などに対して先制攻撃を行い、イランも反撃するなど大規模な軍事衝突となりましたが、その後双方が合意して停戦が発効しました。

ただ、ネタニヤフ氏はそれ以降もトランプ氏に対して、イランが核施設やミサイル計画などの再建を進めていると、強い懸念を伝えていたということです。

トランプ氏は会談後、イランの核兵器開発の再開は、「確認されていない」とした一方、再開された場合には再び軍事行動をとるとけん制。

これに対して、イランの最高指導者ハメネイ師の上級顧問シャムハニ氏は、「どんな攻撃であっても、すぐさま想像もつかない激しい反撃に直面するだろう」と述べ再び攻撃を受ければ、報復措置をとると強調しました。